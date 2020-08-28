Минздрав предупреждает о мошеннических сообщениях администрациям белорусских отелей

Источник материала: ОНТ

Белорусский Минздрав предупреждает об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

В частности, Минздрав сообщает, что белорусские отели получают рассылки с электронной почты [email protected] о том, что в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация и в связи с этим просят предоставить персональные данные постояльцев. Эти сообщения якобы исходят от Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.









Фото: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram