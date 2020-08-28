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Минздрав предупреждает о мошеннических сообщениях администрациям белорусских отелей
Источник материала: ОНТ
Белорусский Минздрав предупреждает об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей. Такая информация
В частности, Минздрав сообщает, что белорусские отели получают рассылки с электронной почты
Фото: pixabay
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Белорусский Минздрав предупреждает об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства. В...
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