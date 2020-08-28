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Минздрав предупреждает о мошеннических сообщениях администрациям белорусских отелей

28.08.2020 19:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав предупреждает о мошеннических сообщениях администрациям белорусских отелей

Белорусский Минздрав предупреждает об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

В частности, Минздрав сообщает, что белорусские отели получают рассылки с электронной почты [email protected] о том, что в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация и в связи с этим просят предоставить персональные данные постояльцев. Эти сообщения якобы исходят от Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: pixabay


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Белорусский Минздрав предупреждает об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства. В...
 
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