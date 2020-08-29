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Минчане придумали «антивандальное» украшение фасада

29.08.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько дней назад мы писали, как неизвестные люди в черном по всему городу снимают бело-красно-белые флаги с фасадов домов. Не обошли стороной и жилой дом «Диадема», с которого сняли полотно высотой в 13 этажей. Однако жители дома придумали «антивандальную» версию флага. Снимки появились в Telegram-канале Антона Мотолько.

Минчане придумали «антивандальное» украшение фасада
Минчане придумали «антивандальное» украшение фасада

Новое знамя длиннее прежнего. При этом украсть его куда сложнее: флаг состоит из множества бело-красно-белых лент, привязанных поэтажно на каждом балконе. Чтобы его снять, понадобится куда больше времени и людей в черном.

 
 
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Несколько дней назад мы писали, как неизвестные люди в черном по всему городу снимают бело-красно-белые флаги с фасадов домов. Не обошли стороной и жилой дом...
 
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