Минчане придумали «антивандальное» украшение фасада

Источник материала: Onliner

Несколько дней назад мы писали, как неизвестные люди в черном по всему городу снимают бело-красно-белые флаги с фасадов домов. Не обошли стороной и жилой дом «Диадема», с которого сняли полотно высотой в 13 этажей. Однако жители дома придумали «антивандальную» версию флага. Снимки появились в Telegram-канале Антона Мотолько.









Новое знамя длиннее прежнего. При этом украсть его куда сложнее: флаг состоит из множества бело-красно-белых лент, привязанных поэтажно на каждом балконе. Чтобы его снять, понадобится куда больше времени и людей в черном.