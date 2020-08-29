Иностранных журналистов массово лишают аккредитации. Что происходит?

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что журналистов, представляющих иностранные издания и агентства, массово лишают аккредитации МИД на работу в Беларуси. Журналистам звонят с городского номера, сообщают о решении комиссии и предлагают явиться в МИД и сдать свой бейдж. Такую информацию Onliner подтвердили несколько представителей международных агентств. Рассказываем, что происходит.

Позавчера на площадях Свободы и Независимости массово задерживали журналистов. В Октябрьский РУВД были доставлены десятки представителей белорусских и иностранных изданий. Вчера ситуация повторилась, хотя задержания были не такими массовыми. Сегодня стало известно, что журналистов иностранных СМИ и международных агентств лишают аккредитации МИД, необходимой для работы в Беларуси. Журналистам звонят с городского номера и сообщают об этом. Речь идет о представителях AFP, Associated Press, Reuters, Deutsche Welle, RFI, ВВС, немецкого телеканала ARD, а также «Радыё Свабода».

— Я получил звонок с городского телефона, звонили из пресс-службы МИД — этот номер для меня был знаком. Человек сказал, что меня лишили аккредитации решением какой-то межведомственной комиссии. Основания они не озвучивали. Как работать дальше? Надо подумать. Пообедать, подумать — там видно будет. Я не готов озвучивать, как буду работать дальше, — сказал Onliner фотограф Reuters Василий Федосенко.

Юрий Карманов, журналист Associated Press, пока только слышал о решении МИД: ему никто не звонил. Журналистка «Радыё Свабода» Александра Дынько сказала, что из МИД звонили руководителю бюро, ему же сообщили о том, что аккредитации лишены четыре сотрудника «Радыё Свабода». С городского номера звонили и фотографу AFP Сергею Гапону.

— Минут 30 назад позвонили с городского номера, представились пресс-службой МИД и сообщили, что на основании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму с сегодняшнего дня я лишен аккредитации, — рассказал Onliner Сергей. — Карточку можно сдать либо сегодня, либо в понедельник с утра до 18:00. На основании чего? Я думаю, тут важно дождаться какого-то официального документа МИД. Я наверняка не могу знать, что это точно телефон Министерства иностранных дел и мне звонил его представитель. Может, это пранкеры решили пошутить. По факту мы, конечно, настроены принять ситуацию, при которой мы без аккредитации, но важно дождаться официального документа. Что делать? Пока не могу сказать. Будем решать с коллегами вместе и в первую очередь со своим руководством, со своими редакциями. Этот вопрос уже обсуждается. Даже в Северной Корее в последние годы работает несколько журналистов международных агентств... Будет видно. Непонятно, какие меры будут предприниматься за работу без аккредитации, так что пока сложно говорить о том, что будет дальше.

Оперативный комментарий в МИД получить не удалось. Как только появится позиция ведомства, мы ее опубликуем.

Напомним, уже 22 августа в Беларуси официально заблокировали десятки сайтов, среди которых немало средств массовой информации. До этого в основной день президентских выборов и в течение нескольких дней после них цензуре подверглись тысячи веб-сайтов, включая Google, YouTube, Twitter, Facebook, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber. Для снятия блокировки многие использовали VPN, в частности Psiphon. К 11 августа количество белорусских пользователей Psiphon выросло до 1,7 миллиона, что составляет почти пятую часть населения страны. А вчера был ограничен доступ к информационным ресурсам «Наша Нiва» и naviny.by на основании решения Министерства информации Республики Беларусь. Сайты перестали открываться как минимум у абонентов A1, МТС и «Белтелеком».