Дача маме в подарок. Архитектор спроектировал и построил дачный дом. Бюджет - 30 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Три года назад архитектор Андрусь Маковский сделал маме классный подарок: спроектировал и построил дачный дом. Он совсем не большой и не дорогой, но мы уверены, что многие дачники захотят себе такой же: домик получился комфортным, уютным и современным. Сегодня рассказываем, как он устроен и из каких материалов строился.





Этот дачный дом Андрусь Маковский спроектировал для своей мамы — на ее дачном участке до этого была только бытовка, в которой можно было лишь инструменты хранить и дождь переждать.





Замахиваться на большое капитальное строение Андрусь не стал и спроектировал домик 7×5 метров. По сути, это обычный деревянный сруб. Но учитывая, что домом планировали пользоваться только в дачный сезон, сруб собрали из тонкого (7 см) профилированного клееного бруса. Что примечательно, дом был спроектирован с плоской крышей и большими панорамными окнами.





Крыша только визуально выглядит горизонтальной. На самом деле для отвода воды ее спроектировали с уклоном в 5%. По бокам мы «выровняли» ее парапетами, поэтому с улицы уклон незаметен.





Поскольку дом задумывался исключительно для летнего проживания, стены утеплять не имело смысла. Утеплитель укладывали только на крышу и пол, причем не столько для удержания тепла в холодное время, сколько для сохранения прохлады летом. Над потолком — 25 см слой минваты, под полом — 20 см.





Повернут дом большими окнами на северную сторону участка, и это неспроста: летом много солнца и от него хочется закрыться в тени.



Дом был построен довольно быстро — в общей сложности за один сезон

Заложенные в проекте идеи доказали свою жизнеспособность — дому уже три года, и ничего с ним не случилось: не сгнил, не рассохся, не покосился.









Стоит обратить внимание, что при своих скромных размерах — всего-то 35 м², — он не потерялся на дачном участке. Чтобы он гармонировал с окружением, к нему была пристроена большая терраса-палуба, площадь которой превышает площадь самой постройки. Андрусь говорит, что это главная фишка дома.





На участке есть перепад высот порядка полутора метров. От дома идет склон вниз, к высоким вишням. В итоге по террасе можно подойти прямо к кроне вишен и без труда собирать ягоды.



Учитывая рельеф участка, дом и терраса опираются на металлические винтовые сваи.

На случай непогоды садовая мебель убирается под консольный «козырек» крыши с выносом в два метра. Роль навеса здесь выполняют два листа прозрачного монолитного поликарбоната сантиметровой толщины.





Андрусь рекомендует при проектировании небольших по размерам домов делать к ним большие террасы — это зрительно увеличивает строение.

Подробнее о дачном домике Андрусь рассказывает в видеообзоре на канале студии ZROBYM architects.

Водопровод в этом садом товариществе сезонный, поэтому удобства решили делать во дворе. Вот так, например, выглядит уличный санузел, совмещенный с душевой:



Самый модный в садовом товариществе уличный туалет. Он совмещен с летней душевой кабинкой



Беседка на участке под названием Wooden Cabin. Крыша — монолитный поликарбонат



Парковка

Внутри дом четко поделен на две зоны: с правой стороны это кухня-гостиная с каминной зоной. Левая часть — это тихая зона со спальней и телевизором. Здесь есть небольшой выступ со встроенным шкафом и хозблоком, вход в который с улицы.





Внутренняя отделка — самая простая. Стены покрашены в белый цвет, на полах фактурная доска, на потолке — фанера.









Из фанеры также сделана кухня, ею же отделан низ стены в зоне спальни, чтобы визуально выделить это пространство.



Для дополнительного обогрева в период межсезонья в доме установили печь-камин









Общая стоимость дома — около 30 тысяч долларов. В эту сумму включены абсолютно все расходы: дом, интерьер (материалы+работа), уличный санузел, монолитный паркинг (его заливали отдельно), беседка, забор и даже электрочайник.