Вкусно и просто. Кабачковые рулетики

Ингредиенты
|Кабачки небольшие
|2 шт.
|Помидоры
|1 шт.
|Сыр фета
|250–300 г
|Масло оливковое или растительное
|5 ст. л.
|Сок лимонный
|1 ст. л.
|Соль, перец
|по вкусу
|Зелень (базилик и другая)
|по вкусу
Кабачки моем и разрезаем вдоль тонкими пластинками, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим и кладем на противень. Ставим противень в духовку на 5–7 минут. Достаем кабачки, охлаждаем.
Помидор нарезаем соломкой, сыр фета — кубиками. Кусочки сыра и ломтики помидора заворачиваем в полоски кабачка.
Делаем соус. Сок лимона, остатки оливкового масла, перец, соль и нарезанные листья зелени соединяем и перемешиваем. Рулетики поливаем соусом и подаем на стол. Приятного аппетита!