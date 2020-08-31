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Вкусно и просто. Кабачковые рулетики

31.08.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Кабачковые рулетики

Фото: lifehacker.ru

Ингредиенты

Кабачки небольшие 2 шт.
Помидоры 1 шт.
Сыр фета 250–300 г
Масло оливковое или растительное 5 ст. л.
Сок лимонный 1 ст. л. 
Соль, перец по вкусу
Зелень (базилик и другая) по вкусу

Кабачки моем и разрезаем вдоль тонкими пластинками, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим и кладем на противень. Ставим противень в духовку на 5–7 минут. Достаем кабачки, охлаждаем.

Помидор нарезаем соломкой, сыр фета — кубиками. Кусочки сыра и ломтики помидора заворачиваем в полоски кабачка.

Делаем соус. Сок лимона, остатки оливкового масла, перец, соль и нарезанные листья зелени соединяем и перемешиваем. Рулетики поливаем соусом и подаем на стол. Приятного аппетита!

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