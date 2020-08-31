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Бесплатно освоить компьютер с нуля предлагают в Национальной библиотеке Беларуси
Источник материала: ОНТ
Уметь пользоваться компьютером – уже не просто удобство, а необходимость. Освоить азы цифровой грамотности совершенно бесплатно предлагают в Национальной библиотеке.
Курсы «Компьютер с нуля» рассчитаны на начинающих пользователей и пожилых людей. Находить новости в интернете, оплачивать коммунальные счета, делать денежные переводы – список полезных навыков можно продолжать.
Подать заявку на курсы можно до 1 сентября. Всё, что нужно, – читательский билет Национальной библиотеки и немного свободного времени.
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Уметь пользоваться компьютером – уже не просто удобство, а необходимость. Освоить азы цифровой грамотности совершенно бесплатно предлагают в Национальной...
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