Бесплатно освоить компьютер с нуля предлагают в Национальной библиотеке Беларуси

Источник материала: ОНТ

Уметь пользоваться компьютером – уже не просто удобство, а необходимость. Освоить азы цифровой грамотности совершенно бесплатно предлагают в Национальной библиотеке.

Курсы «Компьютер с нуля» рассчитаны на начинающих пользователей и пожилых людей. Находить новости в интернете, оплачивать коммунальные счета, делать денежные переводы – список полезных навыков можно продолжать.

Подать заявку на курсы можно до 1 сентября. Всё, что нужно, – читательский билет Национальной библиотеки и немного свободного времени.

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