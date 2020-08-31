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Кто на что учился: военные пугают себя "гибридной войной"
Источник материала: Партизан
В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале
Виктор Тумар. Фото: пресс-служба Министерства обороны
Простая мысль, что белорусы просто хотят сами выбирать себе президента, хотят, чтобы выборы прошли честно и демократично, людям в погонах в голову не приходит. Они мыслят в категориях войны.
Для победы в информационной войне с современных реалиях необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает Тумар, пишет
— Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются «топливом революции, — сказал он.
Руководитель НИИ заявил, что в Беларуси прослеживаются признаки гибридной войны.
— Мы видим, что у нас в настоящий момент идет информационное воздействие деструктивное на население. Сознание населения повернуто в сторону противодействия властям, хотя они забывают, что наши власти, те люди, которые служат в силовых структурах и госорганах, они тоже граждане Республики Беларуси и тоже желают добра, — считает Тумар.
По мнению руководителя НИИ, люди не понимают, что ими управляют.
— Когда захватили сознание граждан посредством телеграм-каналов, в которых освещалась негативная информация против силовиков, против госслужащих, против журналистов, не говоря о том, что необходимо сделать, чтобы этот негатив убрать, после этого они включили определенное управляющее воздействие, — заявил военный.
Он провел аналогии между акциями протестов в Беларуси с революциями в Египте.
— А после того, как перешли к этапу мирных протестов, мы увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. И опять же — данный прием впервые был применен на Кубе в 2003 году, потом повторялся в других странах, например, в Венесуэле (на самом деле нет — девушки с цветами появились впервые в США в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме — прим. ), — заявил Тумар.
Он также вспомнил возложение цветов послами Евросоюза на месте гибели участника протеста Александра Тарайковского.
— Точно такой же ход использовался в Украине, на Евромайдане при раздаче пирожков. Нашими людьми стало легко управлять, — заявил он.
По мнению Тумара, действиями в Беларуси управляют профессионалы, «поэтому они и незаметны», а люди заблуждаются, считая, что самостоятельно выходят на мир е протесты.
Глава научно-исследовательского института Вооруженных сил считает, что для защиты от деструктивного воздействия на население в интернет эффективны FM-радио и листовки образца ВОВ.
— До сих пор меня впечатляют те плакаты, те призывы, которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Вы посмотрите, какое впечатление они производят, мы не должны от этого отказываться.
Листовки времен войны это, конечно, очень современный подход. Но бравому информационном вояке лучше бы обратить внимание на то, что солдаты нынешних информационных войн уже работают на белорусском телевидении в качестве приглашенных штрейкбрехеров. Объяснил бы шефам с большими звездочками не про опасность девушек с цветами, а про профессиональных пропагандистов с "Россия сегодня", которых они запустили в святая святых.
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В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» начальник...
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