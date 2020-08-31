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Пьяный мужчина с кухонными ножами напал на милиционеров в Молодечно
Источник материала: Партизан
Пьяный мужчина с кухонными ножами напал на милиционеров в Молодечно, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В МВД проинформировали, что нападение на милиционеров произошло около 16.30, когда они, возвращаясь с вызова в райотдел. "Они обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров", - рассказала Чемоданова.
"Одному из милиционеров причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму - резаной раны голени. Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась" - добавила она.
Сейчас подозреваемый задержан. По данным МВД, это безработный 60-летний житель Молодечно. "Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины 3 промилле", - отметила Чемоданова.
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Пьяный мужчина с кухонными ножами напал на милиционеров в Молодечно, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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