Пьяный мужчина с кухонными ножами напал на милиционеров в Молодечно

В МВД проинформировали, что нападение на милиционеров произошло около 16.30, когда они, возвращаясь с вызова в райотдел. "Они обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров", - рассказала Чемоданова.





"Одному из милиционеров причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму - резаной раны голени. Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась" - добавила она.





Сейчас подозреваемый задержан. По данным МВД, это безработный 60-летний житель Молодечно. "Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины 3 промилле", - отметила Чемоданова.