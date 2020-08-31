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В Черногории лидер оппозиции сообщил о смене власти после выборов

31.08.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Здравко Кривокапич добавил, что его блок создаст коалицию с другими оппозиционерами: «Мир — наша нация» и «Черное на белое».

Глава оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что Демпартия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича не получила большинство в парламенте. А это свидетельствует о смене власти, передает РБК.

«Режим абсолютно безоговорочно пал, вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет», — сказал Здравко Кривокапич.

«Сейчас мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа», — заявил Кривокапич.

Он добавил, что не намерен сотрудничать с президентом Черногории. Крипатович выразил надежду, что смена режима пройдет мирно. Он предположил, что после выборов реакция народа будет такой, что «господин Джуканович, возможно, подаст в отставку».
 
 
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Здравко Кривокапич добавил, что его блок создаст коалицию с другими оппозиционерами: «Мир — наша нация» и «Черное на белое».
 
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