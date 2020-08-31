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Стихия накрыла ряд районов Минской области — в сети появились фото последствий
Источник материала: Навiны
Накануне сразу несколько районов Минской области пострадали от стихии, которая пронеслась по столичному региону.
Как сообщили в МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 18 м/с) на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов были повреждены кровли 16 жилых домов.
Энергетики рассказали о временных нарушениях электроснабжения в 31 населенном пункте.
Зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и частные подворья, в результате которых повреждено одно авто.
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Накануне сразу несколько районов Минской области пострадали от стихии, которая пронеслась по столичному региону.
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