Стихия накрыла ряд районов Минской области — в сети появились фото последствий

Накануне сразу несколько районов Минской области пострадали от стихии, которая пронеслась по столичному региону.





Как сообщили в МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 18 м/с) на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов были повреждены кровли 16 жилых домов.





Энергетики рассказали о временных нарушениях электроснабжения в 31 населенном пункте.









Зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и частные подворья, в результате которых повреждено одно авто.