Директор «Крумкачоў» рассказал о состоянии задержанных футболистов и том, что с ними будет

Источник материала: Tut.by

Директор «Крумкачоў» Олег Давидович рассказал «Трибуне» о состоянии задержанных футболистов клуба Сергея Казеки и Павла Рассолько.





— Вечером Пашу хотели увезти на Окрестина, но все-таки оставили в РУВД, потому что сегодня будут продолжены следственные действия. А Сергея ночью перевезли в 4-ю больницу. Но пока даже не знаю, оставили там или привезли обратно в РУВД. Паше не так сильно досталось: отдубасили по заднему месту только. Сергею больше. Так же при задержании кому-то разбили телефон, а кому-то часы.

Адвокат (клуб полностью покроет расходы за его услуги) сказал, что сегодня их должны отпустить, потому что мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали [в инциденте с машиной]. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте.

— Как дела у Сергея? Говорят, у него перелом третьего позвонка и он четыре недели будет прикован к кровати.

— Там еще и с почками что-то.

— «Крумкачам» играть завтра с «Динамо». Что клуб будет делать?

— Свою позицию [по ситуации в стране] мы уже давно выразили. Сегодня на тренировке будем обсуждать, что нам делать с завтрашним матчем: выходить или нет.

Ну и ребята, конечно, будут писать в Следственный комитет заявления по поводу избиения, задержания и лишения свободы, — сказал Давидович.