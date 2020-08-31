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Выбираем строительный степлер: плюсы, минусы, характеристики
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Для чего нужен строительный степлер
Степлер, появившийся в далеком XVIII веке, выполняет роль не только бумажного скобосшивателя. Сегодня он применяется в сфере строительства и ремонта, скрепляя материалы из пластика, древесины, текстиля и даже металлические листы. По сути, степлер заменяет мелкие метизы и клей и применяется для:
Чтобы понять, как выбрать строительный степлер, предлагаем ознакомиться с принципом работы разных видов инструмента.
Механический степлер
Простой (можно сказать, примитивный) вид степлера, который отличается простотой конструкции. В использовании не требует особых навыков, работает от руки. Условно механические степлеры делятся на два подвида: с витой пружиной (обычные) и пластинчатой (рессорные). Модели с витой пружиной стоят дешевле, чем пластинчатые, но имеют большую отдачу. Рессорные изделия более мощные и имеют долгий срок службы.
Обращайте внимание на возможности регулировки ударного механизма. Такая опция позволяет подстраивать пробивную силу под твердость материала. Например, для мягкой породы дерева понадобятся минимальные усилия, в то время как для пластика будет наоборот. Понимая, как выбрать строительный степлер, вы избежите вмятин или разрыва материала.
Электрический степлер
Работает от электродвигателя, воздействующего на боек, поэтому справляется с «тяжелой» работой: инструмент обладает большой силой удара и может комплектоваться крупными расходниками. В отличие от механического, электрический степлер питается от сети либо съемного аккумулятора.
Чтобы выбрать степлер, работающий от электричества, который будет удобен, важно перед покупкой подержать инструмент в руке и оценить удобство. Изучите характеристики батареи: удобно, если она имеет большую емкость и заряжается быстро. Если планируете приобрести проводную модель, выбирайте степлер с питающим кабелем длиной не менее 5 м.
Пневматический степлер
Название говорит за себя: такой степлер приходит в действие благодаря сжатому воздуху, поступающему от компрессора. Пневматические модели работают от пневмоцилиндра и не имеют пружин, управляются круком или педалью. Как правило, пневматика скорострельна и более производительна, чем электрический прибор.
Кроме производительности, емкости магазина и веса изучите мощность удара: в пневмопистолетах она варьируется от 4 до 8 атмосфер. Уделите внимание также номинальному рабочему давлению и расходу сжатого воздуха: чем ниже значения. тем производительнее инструмент.
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