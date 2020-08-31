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Выбираем строительный степлер: плюсы, минусы, характеристики

31.08.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Степлер — незаменимый инструмент в арсенале мастера, какой бы строительной отраслью он не занимался. Как выбрать строительный степлер, который будет соответствовать строгим требованиям и прослужит долго, — рассказывает TAM.BY.

Содержание:

♦ Для чего нужен строительный степлер
♦ Механический степлер
♦ Электрический степлер
♦ Пневматический степлер

Для чего нужен строительный степлер

Степлер, появившийся в далеком XVIII веке, выполняет роль не только бумажного скобосшивателя. Сегодня он применяется в сфере строительства и ремонта, скрепляя материалы из пластика, древесины, текстиля и даже металлические листы. По сути, степлер заменяет мелкие метизы и клей и применяется для:

  • крепления гидро-, паро-, звукоизоляции;
  • установки задних стенок (из фанеры, стружечных листов) в шкафах;
  • фиксации проводов, кабелей;
  • сборки теплиц, парников;
  • сшивания вагонки, сайдинга, битумной черепицы;
  • монтажа штапиковв оконных рамах;
  • перетяжки (обивки) мебели и т.д.

Чтобы понять, как выбрать строительный степлер, предлагаем ознакомиться с принципом работы разных видов инструмента.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Механический степлер

Простой (можно сказать, примитивный) вид степлера, который отличается простотой конструкции. В использовании не требует особых навыков, работает от руки. Условно механические степлеры делятся на два подвида: с витой пружиной (обычные) и пластинчатой (рессорные). Модели с витой пружиной стоят дешевле, чем пластинчатые, но имеют большую отдачу. Рессорные изделия более мощные и имеют долгий срок службы.

  • Плюсы. Небольшой вес, компактность, простота в применении. Не требует наличия воздушных и электрических сетей, шлангов, а также аккумуляторов.
  • Минусы. Малая вместительность магазина, небольшая производительность, с трудом скрепляет твердые материалы.

Обращайте внимание на возможности регулировки ударного механизма. Такая опция позволяет подстраивать пробивную силу под твердость материала. Например, для мягкой породы дерева понадобятся минимальные усилия, в то время как для пластика будет наоборот. Понимая, как выбрать строительный степлер, вы избежите вмятин или разрыва материала.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Электрический степлер

Работает от электродвигателя, воздействующего на боек, поэтому справляется с «тяжелой» работой: инструмент обладает большой силой удара и может комплектоваться крупными расходниками. В отличие от механического, электрический степлер питается от сети либо съемного аккумулятора.

  • Плюсы. Функциональность, высокая мощность, производительность: работает с длинными скобами на большей глубине.
  • Минусы. Большие габариты (в сравнении с механическим видом). Радиус работы у сетевых моделей зависит от длины провода. Аккумуляторные степлеры массивны и не всегда удобны из-за большой ручки, в которой расположен блок питания.

Чтобы выбрать степлер, работающий от электричества, который будет удобен, важно перед покупкой подержать инструмент в руке и оценить удобство. Изучите характеристики батареи: удобно, если она имеет большую емкость и заряжается быстро. Если планируете приобрести проводную модель, выбирайте степлер с питающим кабелем длиной не менее 5 м.

Пневматический степлер

Название говорит за себя: такой степлер приходит в действие благодаря сжатому воздуху, поступающему от компрессора. Пневматические модели работают от пневмоцилиндра и не имеют пружин, управляются круком или педалью. Как правило, пневматика скорострельна и более производительна, чем электрический прибор.

  • Плюсы. Компактность, вместительность, долговечность. Работает с длинными и широкими скобами. Среди всех строительных степлеров пневматика считается самой производительной.
  • Минусы. Покупка дополнительного компрессора, ограниченность длиной шланга, высокая стоимость.

Кроме производительности, емкости магазина и веса изучите мощность удара: в пневмопистолетах она варьируется от 4 до 8 атмосфер. Уделите внимание также номинальному рабочему давлению и расходу сжатого воздуха: чем ниже значения. тем производительнее инструмент.

Ищете специалиста, который расскажет, как выбрать строительный степлер? Строительный инструмент в Минске найдете в магазинах каталога TAM.BY: адреса и телефоны в каталоге.

 
Теги: Минск
 
 
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