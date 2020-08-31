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Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео
Источник материала: ОНТ
В Свердловской области (Россия) на экстремальном шоу у каскадера не получился трюк с прыжком через горящие кольца. Видео происшествия было опубликовано в Сети, на него
На снятом одним из зрителей ролике видно, как каскадер находится на крыше движущегося автомобиля и пытается прыгнуть через горящие кольца.
Во время выполнения трюка мужчина задевает конструкцию, падает на крышу, а с нее на землю.
После каскадер под возгласы шокированных зрителей смог самостоятельно встать на ноги.
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В Свердловской области (Россия) на экстремальном шоу у каскадера не получился трюк с прыжком через горящие кольца. Видео происшествия было опубликовано в Сети, на...
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