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Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео

31.08.2020 11:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео

В Свердловской области (Россия) на экстремальном шоу у каскадера не получился трюк с прыжком через горящие кольца. Видео происшествия было опубликовано в Сети, на него обращает внимание РИА «Новости».

На снятом одним из зрителей ролике видно, как каскадер находится на крыше движущегося автомобиля и пытается прыгнуть через горящие кольца.

Во время выполнения трюка мужчина задевает конструкцию, падает на крышу, а с нее на землю.

После каскадер под возгласы шокированных зрителей смог самостоятельно встать на ноги.


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В Свердловской области (Россия) на экстремальном шоу у каскадера не получился трюк с прыжком через горящие кольца. Видео происшествия было опубликовано в Сети, на...
 
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