Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео

Источник материала: ОНТ

В Свердловской области (Россия) на экстремальном шоу у каскадера не получился трюк с прыжком через горящие кольца. Видео происшествия было опубликовано в Сети, на него обращает внимание РИА «Новости».

На снятом одним из зрителей ролике видно, как каскадер находится на крыше движущегося автомобиля и пытается прыгнуть через горящие кольца.

Во время выполнения трюка мужчина задевает конструкцию, падает на крышу, а с нее на землю.

После каскадер под возгласы шокированных зрителей смог самостоятельно встать на ноги.





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