В Лондоне задержали двух человек после приземления самолета, сопровождаемого истребителями

Источник материала: ОНТ

В Эссексе (Великобритания) полиция задержала двух пассажиров по закону о терроризме. Это произошло после того, как во время посадки в аэропорту Лондона пассажирский самолет из-за «угрозы» на борту должны были сопровождать истребители. О подробностях рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News и Daily Mail.

30 августа вечером два истребителя Typhoon сопровождали пассажирское судно в небе над пригородом Лондона из-за «потенциальной угрозы» на борту. Летевший из Вены (Австрия) лайнер прибыл в лондонский аэропорт Станстед около в 21:20 по минскому времени (19:20 по местному времени). По прибытии судно сразу окружили правоохранители. В туалете самолета были обнаружены «подозрительные предметы».

Полицией были задержаны 34-летний уроженец Кувейта и 48-летний выходец из Италии. Следствие продолжается.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

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