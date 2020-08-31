Хроника дня: Тихановская собирается в Совбез ООН, а Кадыров поддержал Лукашенко

Источник материала: Onliner Новая неделя и старые позиции. Политический кризис в Беларуси не прекращается. Вчера по государственному телевидению снова показывали сюжеты о закулисных редакторах протестов. В сети спорят о том, свежее ли фото Александра Лукашенко с автоматом. А Светлана Тихановская собирается в Совбез ООН.

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает избранным президентом страны, планирует обратиться к Совету Безопасности ООН 4 сентября. Приглашение от одного из членов Совбеза уже получено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб Тихановской.

«Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

«На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидают от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю белорусского народа», — сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, во время международных встреч Тихановская подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Беларуси носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса — переговоры.

«Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом — это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала. Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он вправе сделать это сам», — отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.

Рамзан Кадыров поддержал Александра Лукашенко

Глава Чеченской Республики поздравил Лукашенко с днем рождения и написал в своем Telegram-канале такой текст: «Я отношусь к Александру Григорьевичу с огромным уважением! Под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве. Это результат многолетней успешной и мудрой политики, проводимой Александром Григорьевичем. Мы с большим удовольствием всегда следим за этими успехами и искренне радуемся им.

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К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война. Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села.

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Поэтому пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания.

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Ну а мы всегда благодарны Александру Григорьевичу за большой вклад в укрепление братских отношений между нашими народами и странами! Уверен, что эти отношения будут крепнуть и процветать. Я желаю от души Александру Григорьевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также мира, стабильности и процветания Республике Беларусь!»





Вооруженные силы: «Прослеживаются признаки гибридной войны»

Организаторы протестов в Беларуси применяют к их участникам управляющее воздействие, заявил 30 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил Виктор Тумар, сообщает БЕЛТА.

В событиях, которые сейчас происходят в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, отметил Виктор Тумар. Речь идет об информационном деструктивном воздействии, направленном против властей. При этом население забывает, что и представители власти, и люди, которые служат в силовых структурах, госорганах, являются гражданами Беларуси и тоже желают стране добра, добавил он.

По его словам, участники протестных мероприятий не осознают, что ими управляют. Их сознанием завладели посредством Telegram-каналов, в которых освещалась негативная информация, направленная против силовиков, госслужащих, журналистов. После того как сформировалась определенная аудитория, организаторы включили управляющее воздействие.

— При этом листовки, которые размещались на этих каналах, использовались до этого в других революциях. Примером того служит революция в Египте. Там точно так же предлагалось экипировать людей, которые выходили на митинги. Когда закончился силовой протестный этап, перешли к этапу мирных протестов, мы увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. Этот прием впервые был применен на Кубе в 2003 году, затем он повторялся в других странах, например, Венесуэле, — сообщил Виктор Тумар. — Нашими людьми стало легко управлять.





По его словам, за этим управлением стоит работа профессионалов, поэтому оно и незаметно. Были разработаны специальные листовки, размещены определенные рекламные ролики, в том числе дискредитирующие действия властей. Подготовлены даже речовки и лозунги. Людям заранее сообщалось, в каком месте и в какое время они должны собраться. «А что это такое, как не управляющее воздействие?» — уверен эксперт.

Он добавил: люди реально считают, что выходят на мирные протесты, отстаивают свои интересы. Но их интересы и интересы тех людей, которые реализуют управляющее воздействие, расходятся.