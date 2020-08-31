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Юрий Вернидуб покинул «Шахтер»

31.08.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника, сообщается на их сайте.


Фото: ФК "Шахтер"

Вместе с Юрием Вернидубом «Шахтер» покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

«Наш футбольный клуб благодарит Юрия Николаевича и его тренерский штаб за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном сообщении.

 
 
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