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Госдолг Беларуси с начала года вырос на 18,6 процента

31.08.2020 11:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Таким данные опубликовало Министерство финансов.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил 53,1 млрд рублей и по сравнению с началом года вырос на 8,3 млрд. рублей, или на 18,6%.

Внешний госдолг  составил 17,8 млрд долларов. С начала года он увеличился на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.

За январь-июль страна привлекла внешних государственных займов на 1,84 млрд долларов. Из них 1,392 млрд составили  облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 370,3 млн долларов  – кредиты правительства и банков России, 51,1 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 21,2 млн долларов – МБРР,
5,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг  на 1 августа составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на один миллиард  рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-июле 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

 
 
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Таким данные опубликовало Министерство финансов.
 
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