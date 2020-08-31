|
Добро пожаловать! Финальный матч Кубка Беларуси среди женщин пройдет на "Динамо" со зрителями - вход свободный!
Источник материала: Партизан
Финальный матч Кубка Республики Беларусь по футболу среди женских команд сезона 2020 между "Динамо-БГУФК" и "Минск" будет открыт для зрителей на стадионе, сообщает АБФФ
Матч состоится 31 августа в 19:00 на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".
Вход свободный.
Первоначально планировалось, что финальный матч кубка, как и другие матчи до этого, будет проходить с пустыми зрительскими трибунами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добро пожаловать! Финальный матч Кубка Беларуси среди женщин пройдет на "Динамо" со зрителями - вход свободный!
Финальный матч Кубка Республики Беларусь по футболу среди женских команд сезона 2020 между "Динамо-БГУФК" и "Минск" будет открыт для зрителей на стадионе, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)