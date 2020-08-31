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Добро пожаловать! Финальный матч Кубка Беларуси среди женщин пройдет на "Динамо" со зрителями - вход свободный!

31.08.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финальный матч Кубка Республики Беларусь по футболу среди женских команд сезона 2020 между "Динамо-БГУФК" и "Минск" будет открыт для зрителей на стадионе, сообщает АБФФ

Матч состоится 31 августа в 19:00 на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Вход свободный.

Первоначально планировалось, что финальный матч кубка, как и другие матчи до этого, будет проходить с пустыми зрительскими трибунами.
 
Теги: Минск
 
 
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Финальный матч Кубка Республики Беларусь по футболу среди женских команд сезона 2020 между "Динамо-БГУФК" и "Минск" будет открыт для зрителей на стадионе, сообщает...
 
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