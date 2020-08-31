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Тихановская планирует выступить в ООН и ПАСЕ

31.08.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом о ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН и на сессии ПАСЕ.



Как сообщили в штабе Тихановской, "запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в СБ ООН, затем 8 сентября - в ПАСЕ".

Как сообщает Пул Первой, Светлана Тихановская уже провела 10 бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран от Франции до Канады и 7 бесед с лидерами (президентами и премьер-министрами) европейских стран от Ирландии до Польши, включая главу правительства Европейского Союза Урсулу фон дер Ляйен.

Светлана Тихановская после выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа, была вынуждена выехать в Литву. По ее инициативе в Беларуси сформирован Координационный совет по транзиту власти в стране.
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом о ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН и на сессии...
 
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