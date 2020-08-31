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Тихановская планирует выступить в ООН и ПАСЕ
Источник материала: Партизан
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом о ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН и на сессии ПАСЕ.
Как сообщили в штабе Тихановской, "запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в СБ ООН, затем 8 сентября - в ПАСЕ".
Как
Светлана Тихановская после выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа, была вынуждена выехать в Литву. По ее инициативе в Беларуси сформирован Координационный совет по транзиту власти в стране.
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом о ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН и на сессии...
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