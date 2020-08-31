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Уволена ректор Университета культуры - она поддержала протесты
Источник материала: Партизан
Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут.
Об этом сообщает
Ранее она публично поддержала протесты против фальсификации президентских выборов.
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Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут.
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