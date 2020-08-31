ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цитата дня: В Беларуси самый независимый суд - Лукашенко

31.08.2020 12:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом Лукашенко заявил 31 августа, встречаясь с председателем Верховного суда Валентином Сукало.



Кажется, он хочет нас убедить, что белорусский суд - самый гуманный и независимый в мире, но кто ж ему поверит. В Беларуси таких дураков уже нет, ну, или почти нет.

"Многие хотят — и в самом судейском сообществе— некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. 

Я часто говорю, что всё зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто", — цитирует Лукашенко БелТА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Лукашенко заявил 31 августа, встречаясь с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые iPhone останутся с 12-мегапиксельными камерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика