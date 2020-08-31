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Футболист «Крумкачоў» получил перелом позвонка при задержании на акции
31.08.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Об этом рассказал директор клуба Олег Давидович.
Футболистов задержали 30 августа. Как сообщало МВД, около 14 часов возле площади Независимости в Минске толпа людей «набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его». В результате три человека были задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.
Среди задержанных оказались двое футболистов - Сергей Козека и Павел Рассолько.
«Мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали [в инциденте с машиной]. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте», - рассказал
Сегодня стало известно, что Сергей Козека с переломом позвонка находится в 4-й городской больнице. Как рассказал
Сегодня на тренировке игроки будут решать, стоит ли команде выходить на матч против «Динамо».
Ранее «Крумкачы» вышли на матч с «Химиком» в майках «Мы с народом», за что получили предупреждение от Белорусской федерации футбола.
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Об этом рассказал директор клуба Олег Давидович.
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