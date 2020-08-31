ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболист «Крумкачоў» получил перелом позвонка при задержании на акции

31.08.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Об этом рассказал директор клуба Олег Давидович.

Футболистов задержали 30 августа.  Как сообщало МВД, около 14 часов возле площади Независимости в Минске толпа людей «набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его». В результате три человека были задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.

Среди задержанных оказались двое футболистов -  Сергей Козека и Павел Рассолько.

«Мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали [в инциденте с машиной]. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте», - рассказал Tribuna директор «Крумкачоў» Олег Давидович.

Сегодня стало известно, что Сергей Козека с переломом позвонка находится в 4-й городской больнице. Как рассказал Tut.by Давидович, футболиста отправили в больницу ночью из РУВД в наручниках под конвоем. Что касается  Рассолько, то он до сих пор находится в РУВД. «Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины», - уточнил директор клуба.

Сегодня на тренировке игроки будут решать, стоит ли команде выходить на матч против «Динамо».

Ранее «Крумкачы» вышли на матч с «Химиком» в майках «Мы с народом», за что получили предупреждение от Белорусской федерации футбола.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал директор клуба Олег Давидович.
 
Новости дня
Новости разные
 
День рождения Лукашенко отметили на Полесье — фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика