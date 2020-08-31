Футболист «Крумкачоў» получил перелом позвонка при задержании на акции

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Об этом рассказал директор клуба Олег Давидович.

Футболистов задержали 30 августа. Как сообщало МВД, около 14 часов возле площади Независимости в Минске толпа людей «набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его». В результате три человека были задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.

Среди задержанных оказались двое футболистов - Сергей Козека и Павел Рассолько.

«Мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали [в инциденте с машиной]. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте», - рассказал Tribuna директор «Крумкачоў» Олег Давидович.

Сегодня стало известно, что Сергей Козека с переломом позвонка находится в 4-й городской больнице. Как рассказал Tut.by Давидович, футболиста отправили в больницу ночью из РУВД в наручниках под конвоем. Что касается Рассолько, то он до сих пор находится в РУВД. «Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины», - уточнил директор клуба.

Сегодня на тренировке игроки будут решать, стоит ли команде выходить на матч против «Динамо».

Ранее «Крумкачы» вышли на матч с «Химиком» в майках «Мы с народом», за что получили предупреждение от Белорусской федерации футбола.