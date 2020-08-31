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Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на 1 сентября

31.08.2020 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник из-за дождей из гроз, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

© Photo : МЧС РБ
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Текущая неделя в республике началась, как и прошлая, со штормового предупреждения. Стало известно, что штормовое предупреждение продлили и на вторник.

"Утром и днем 1 сентября в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине республики, ожидаются грозы и сильные дожди", - сообщили синоптики.

Во вторник погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западной половине скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Будет дуть северный, северо-восточный умеренный ветер, при грозах порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +8..+14°С, по юго-востоку будет до +15..+17°С. В середине дня воздух по западу республики прогреется +15°С, на юго-востоке - до +27°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, во вторник в юго-западной части страны пройдут сильные дожди и прогремят грозы.
 
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