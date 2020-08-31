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Детство в большой политике. Как рос Коля Лукашенко

31.08.2020 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С раннего детства жизнь Николая Лукашенко была на виду: впервые он появился рядом с отцом в трехлетнем возрасте и с того времени сопровождал его в поездках по стране и миру. Коля участвовал в субботниках, байк-фестивалях, по поручению отца опускал бюллетень в урну на выборах, появлялся на военных учениях и в военной форме на парадах. Собирал урожай в резиденции, встречался со звездами кино и спорта, принимал и дарил подарки.

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
Пять подарков для Николая Лукашенко

Среди его международных поездок были и Ватикан, и Китай, и США. Коля Лукашенко стал, наверное, самым молодым слушателем сессий Генассамблеи ООН. Он встречался с двумя главами Римско-католической церкви — с папой Бенедиктом XVI и с папой Франциском. Виделся с президентом США Бараком Обамой, президентом Венесуэлы Уго Чавесом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Хорошо знаком с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Нурсултаном Назарбаевым, Ильхамом Алиевым, Эмомали Рахмоном и другими политиками.

В 2016 году Николай впервые заявил о себе как о самостоятельной медиаперсоне. Тогда он дал интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину, в котором рассказал, что не слишком хочет быть президентом, как его отец. Сейчас Николай известен как юный хоккеист и биатлонист. Он играет на фортепиано и часто дает отцу самые разные советы, о чем рассказывает сам президент.

Смотрите в фотоподборке Sputnik, как прошло детство сына белорусского президента.

 
 
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Самому известному мальчику Беларуси Николаю Лукашенко 31 августа исполнилось 16 лет.
 
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