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Все на стадион! "Крумкачы" завтра проведут матч против "Динамо" со зрителями

31.08.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщается с телеграме клуба



"Друзья, прямо сейчас к нам пришли неожиданные новости! Завтрашний матч 1/16 Кубка Беларуси против "Динамо-Минск" пройдет при открытых трибунах!

Поэтому, приглашаем всех прийти и поддержать команду в трудное время. Посетить стадион - это лучшее, что вы сможете сделать сейчас для команды, для Сергея и Паши. Берите себя, семью, друзей и присоединяйтесь к нам 1 сентября в 16:00 на СОК «Олимпийский». 

Ждем каждого", - говорится в сообщении клуба


Сергея увезли из РУВД на скорой - в больнице выяснилось, что при задержании ему сломали позвонок и отбили почки - четыре недели он будет прикован к кровати, а потом предстоит еще долгий реабилитационный период.

Все, кто хочет поддержать Сергей и клуб - приходите на стадион! 
 
Теги: Минск
 
 
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