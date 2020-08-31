﻿ Видеофакт: мужчина "поймал волну" на затопленной дороге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: мужчина "поймал волну" на затопленной дороге

31.08.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Серфингист из Гатчины "поймал волну" посреди затопленной проезжей части дороги. На кадрах видно, как молодой человек использовал образовавшееся после сильных ливней "озеро" для тренировки.

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание коммунальщиков к ремонту дороги. Спортсмен прикрепил буксировочный трос к легковому автомобилю и встал на доску. Заплыв длился около 15 минут. Происходящие зафиксировали на видео очевидцы.

Городские улицы превратились в идеальное место для серфинга после обрушившихся на город дождей. Известно, что последствия потопа после публикации видео были оперативно устранены.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за дождей улицы российского города Гатчина затопило, а местный житель-серфингист воспользовался сложившейся ситуацией. Что происходило - смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетель защиты заявил, что Михаил Ефремов перед смертельным ДТП был в авто не один
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика