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Видеофакт: мужчина "поймал волну" на затопленной дороге
31.08.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Серфингист из Гатчины "поймал волну" посреди затопленной проезжей части дороги. На кадрах видно, как молодой человек использовал образовавшееся после сильных ливней "озеро" для тренировки.
Таким образом мужчина хотел привлечь внимание коммунальщиков к ремонту дороги. Спортсмен прикрепил буксировочный трос к легковому автомобилю и встал на доску. Заплыв длился около 15 минут. Происходящие зафиксировали на видео очевидцы.
Городские улицы превратились в идеальное место для серфинга после обрушившихся на город дождей. Известно, что последствия потопа после публикации видео были оперативно устранены.
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Из-за дождей улицы российского города Гатчина затопило, а местный житель-серфингист воспользовался сложившейся ситуацией. Что происходило - смотрите на видео.
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