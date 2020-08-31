Источник материала: Sputnik Беларусь

Серфингист из Гатчины "поймал волну" посреди затопленной проезжей части дороги. На кадрах видно, как молодой человек использовал образовавшееся после сильных ливней "озеро" для тренировки.

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание коммунальщиков к ремонту дороги. Спортсмен прикрепил буксировочный трос к легковому автомобилю и встал на доску. Заплыв длился около 15 минут. Происходящие зафиксировали на видео очевидцы.

Городские улицы превратились в идеальное место для серфинга после обрушившихся на город дождей. Известно, что последствия потопа после публикации видео были оперативно устранены.

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