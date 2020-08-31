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Стал известен соперник «Динамо-Брест» в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Узнал противника и БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определился соперник нашего клуба из Бреста. Также определен соперник БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Брестское «Динамо» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Матч пройдет в Израиле. Победитель раунда будет определен по одной встрече.
Матч пройдет 15 или 16 сентября. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравший отправится в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
Борисовчане встретятся с софийским ЦСКА. Матч пройдет в столице Болгарии.
Игра пройдет 17 сентября. Победитель пары также определится по результатам одного матча.
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Стал известен соперник «Динамо-Брест» в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Узнал противника и БАТЭ
Матчи пройдут в середине сентября.
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