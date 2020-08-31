Стал известен соперник «Динамо-Брест» в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Узнал противника и БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определился соперник нашего клуба из Бреста. Также определен соперник БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Брестское «Динамо» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Матч пройдет в Израиле. Победитель раунда будет определен по одной встрече.

Матч пройдет 15 или 16 сентября. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравший отправится в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Борисовчане встретятся с софийским ЦСКА. Матч пройдет в столице Болгарии.

Игра пройдет 17 сентября. Победитель пары также определится по результатам одного матча.