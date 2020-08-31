ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь не пускают главу католической церкви Тадеуша Кондрусевича

31.08.2020 14:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода — Беларусь», сейчас глава католической церкви арцибискуп Тадеуш Кондрусевич находится в пункте пропуска «Кузница» на польской границе. Иерарх рассказал, что возвращался из Польши домой, но его не пустили через пункт пропуска «Брузги». Тадеуш Кондрусевич, к слову, гражданин Беларуси.

— Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Потом будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу, — цитирует арцибискупа канал.

Onliner обратился за комментариями в пресс-службу Государственного пограничного комитета.

— Государственный пограничный комитет ситуацию не комментирует, — заявил пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода — Беларусь», сейчас глава католической церкви арцибискуп Тадеуш Кондрусевич находится в пункте пропуска «Кузница» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика