В Беларусь не пускают главу католической церкви Тадеуша Кондрусевича

Источник материала: Onliner

Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода — Беларусь», сейчас глава католической церкви арцибискуп Тадеуш Кондрусевич находится в пункте пропуска «Кузница» на польской границе. Иерарх рассказал, что возвращался из Польши домой, но его не пустили через пункт пропуска «Брузги». Тадеуш Кондрусевич, к слову, гражданин Беларуси.

— Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Потом будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу, — цитирует арцибискупа канал.

Onliner обратился за комментариями в пресс-службу Государственного пограничного комитета.

— Государственный пограничный комитет ситуацию не комментирует, — заявил пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.

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