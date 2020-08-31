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В Беларусь не пускают главу католической церкви Тадеуша Кондрусевича
Источник материала: Onliner
Как
— Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Потом будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу, — цитирует арцибискупа канал.
Onliner обратился за комментариями в пресс-службу Государственного пограничного комитета.
— Государственный пограничный комитет ситуацию не комментирует, — заявил пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.
(будет дополнено)
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Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода — Беларусь», сейчас глава католической церкви арцибискуп Тадеуш Кондрусевич находится в пункте пропуска «Кузница» на...
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