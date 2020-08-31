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Продолжаются эксплуатационные испытания электротраков Mercedes-Benz eActros. Скоро — серийное производство

31.08.2020 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Легковые электромобили уже можно назвать массовым продуктом, электрические LCV набирают популярность, электробусы возят пассажиров. Электрические тяжелые грузовики тоже давно существуют, но пока называть их массовыми никак нельзя. Однако процесс не стоит на месте. О своих достижениях отчитался Mercedes-Benz.

Электрический Mercedes-Benz eActros впервые был представлен еще в 2018 году. Тогда же немцы объявили, что поставки серийных электрических «Актросов» начнутся в 2021 году. Похоже, не соврали. С испытаниями машин у Daimler Trucks все идет по плану.

В 2018 и 2019 годах шло активное тестирование на юге Германии. Грузовики курсировали между подразделением завода Mercedes-Benz в Раштатте и складом логистического оператора в Отигхайме. Еще один экземпляр возил сухой цемент в Маннгейме. По сути речь шла о заводских испытаниях, машины не отпускали далеко от «гнезда» производителя.

Продолжаются эксплуатационные испытания электротраков Mercedes-Benz eActros. Скоро — серийное производство

Сейчас запускаются эксплуатационные испытания у потенциальных заказчиков не только в Германии. С этой целью Mercedes-Benz отправил несколько предсерийных экземпляров eActros компаниям-перевозчикам в Бельгии и Нидерландах. Им предстоит испытывать грузовики в обычной повседневной работе в течение ближайшего года. Например, логистическая компания Simon Loos будет использовать 25-тонный eActros для обслуживания сети супермаркетов Albert Heijn в Роттердаме и Гааге.

Продолжаются эксплуатационные испытания электротраков Mercedes-Benz eActros. Скоро — серийное производство

В движение электрогрузовик приводится двумя электромоторами, каждый из которых развивает мощность 126 кВт и максимальный крутящий момент 485 Н·м; двигатели расположены в базе вблизи задней оси. «Питается» электрический Actros от литий-ионных аккумуляторных батарей суммарной емкостью 240 кВт·ч; полностью зарядить электрогрузовик можно за два часа от зарядной станции выходной мощностью 150 кВт. Запас хода на одной зарядке — около 200 км.

Продолжаются эксплуатационные испытания электротраков Mercedes-Benz eActros. Скоро — серийное производство

Похоже, что в 2021-м мы действительно увидим уже полностью серийный тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz. Правда, не в Беларуси. К нам такие машины доберутся лет через десять.

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