Кремль готов помочь Лукашенко изменить Конституцию

Москва готова оказать помощь белорусским коллегам по изменению Конституции.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции».

Он также добавил, пишет РБК , что просьб по обмену опытом в подготовке к изменению Конституции со стороны Белоруссии не поступало. По его словам, в такой ситуации Россия не может навязывать какие-либо услуги.

Однако если такое обращение от Минска поступит, Москва поделится опытом: «Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более, что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования».