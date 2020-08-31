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Кремль готов помочь Лукашенко изменить Конституцию

31.08.2020 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Москва готова оказать помощь белорусским коллегам по изменению Конституции.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции».

Он также добавил, пишет РБК, что просьб по обмену опытом в подготовке к изменению Конституции со стороны Белоруссии не поступало. По его словам, в такой ситуации Россия не может навязывать какие-либо услуги.

Однако если такое обращение от Минска поступит, Москва поделится опытом: «Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более, что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования».

 
Теги: Минск
 
 
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Москва готова оказать помощь белорусским коллегам по изменению Конституции. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не сомневаемся, что у...
 
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