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Кремль готов помочь Лукашенко изменить Конституцию
Источник материала: Навiны
Москва готова оказать помощь белорусским коллегам по изменению Конституции.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции».
Он также добавил, пишет
Однако если такое обращение от Минска поступит, Москва поделится опытом: «Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более, что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования».
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Москва готова оказать помощь белорусским коллегам по изменению Конституции. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не сомневаемся, что у...
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