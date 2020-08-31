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Уволена ректор Белорусского госуниверситета культуры и искусств Алина Корбут

31.08.2020 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Алина Корбут. Как сообщили БелаПАН в приемной вуза, соответствующий приказ подписан 31 августа.

Уволена ректор Белорусского госуниверситета культуры и искусств Алина Корбут

«Увольнение произошло по инициативе нанимателя — Министерства культуры», — пояснили в БГУКИ.

В стачкоме вуза отметили, что студенты университета планируют 1 сентября собраться у главного входа в БГУКИ, чтобы выразить несогласие с увольнением Корбут.

В Минкультуры БелаПАН пока не удалось получить комментарий о причинах увольнения ректора.

В должности ректора кандидат педагогических наук доцент Алина Корбут работала с 2017 года.

Как сообщалось, БГУКИ присоединился к петиции Белорусского государственного университета и еще пяти вузов с требованиями к ректоратам своих вузов. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции.

Они потребовали от руководителей вузов выступить с заявлением в поддержку:

  • отставки Александра Лукашенко;
  • прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан;
  • немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды;
  • отставки Центризбиркома;
  • проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.

В случае невыполнения требований представители университетов обещали начать 1 сентября забастовку.

 
 
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Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Алина Корбут. Как сообщили БелаПАН в приемной вуза, соответствующий приказ...
 
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