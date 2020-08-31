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Уволена ректор Белорусского госуниверситета культуры и искусств Алина Корбут
Источник материала: Навiны
Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Алина Корбут. Как сообщили БелаПАН в приемной вуза, соответствующий приказ подписан 31 августа.
«Увольнение произошло по инициативе нанимателя — Министерства культуры», — пояснили в БГУКИ.
В стачкоме вуза отметили, что студенты университета планируют 1 сентября собраться у главного входа в БГУКИ, чтобы выразить несогласие с увольнением Корбут.
В Минкультуры БелаПАН пока не удалось получить комментарий о причинах увольнения ректора.
В должности ректора кандидат педагогических наук доцент Алина Корбут работала с 2017 года.
Как сообщалось, БГУКИ присоединился к петиции Белорусского государственного университета и еще пяти вузов с требованиями к ректоратам своих вузов. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции.
Они потребовали от руководителей вузов выступить с заявлением в поддержку:
В случае невыполнения требований представители университетов обещали начать 1 сентября забастовку.
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Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Алина Корбут. Как сообщили БелаПАН в приемной вуза, соответствующий приказ...
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