Уволена ректор Белорусского госуниверситета культуры и искусств Алина Корбут

Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Алина Корбут. Как сообщили БелаПАН в приемной вуза, соответствующий приказ подписан 31 августа.





«Увольнение произошло по инициативе нанимателя — Министерства культуры», — пояснили в БГУКИ.

В стачкоме вуза отметили, что студенты университета планируют 1 сентября собраться у главного входа в БГУКИ, чтобы выразить несогласие с увольнением Корбут.

В Минкультуры БелаПАН пока не удалось получить комментарий о причинах увольнения ректора.

В должности ректора кандидат педагогических наук доцент Алина Корбут работала с 2017 года.

Как сообщалось, БГУКИ присоединился к петиции Белорусского государственного университета и еще пяти вузов с требованиями к ректоратам своих вузов. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции.

Они потребовали от руководителей вузов выступить с заявлением в поддержку:

отставки Александра Лукашенко;

прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан;

немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды;

отставки Центризбиркома;

проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.

В случае невыполнения требований представители университетов обещали начать 1 сентября забастовку.