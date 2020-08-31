|
Архиепископа Кондрусевича не впускают в Беларусь
Источник материала: Партизан
Белорусские пограничники не впускают в Беларусь главу католической церкви Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Иерарх возвращался домой из Польши, сообщает
"Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили, - сказал митрополит Кондрусевич. - Потом будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу"
Митрополит Кондрусевич является гражданином Беларуси.
Журналисты пытаются узнать подробности в погранкомитете Беларуси.
Напомним, митрополит Кондрусевич негативно высказывался о действиях властей в связи с фальсификацией результатов выборов и жестокого подавления мирных протестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники не впускают в Беларусь главу католической церкви Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)