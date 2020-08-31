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Архиепископа Кондрусевича не впускают в Беларусь

31.08.2020 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские пограничники не впускают в Беларусь главу католической церкви Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Архиепископа Кондрусевича не впускают в Беларусь
Иерарх возвращался домой из Польши, сообщает Свабода

"Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили, - сказал митрополит Кондрусевич. - Потом будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу"

Митрополит Кондрусевич является гражданином Беларуси. 

Журналисты пытаются узнать подробности в погранкомитете Беларуси.

Напомним, митрополит Кондрусевич негативно высказывался о действиях властей в связи с фальсификацией результатов выборов и жестокого подавления мирных протестов.
 
 
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Белорусские пограничники не впускают в Беларусь главу католической церкви Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
 
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