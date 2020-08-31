Архиепископа Кондрусевича не впускают в Беларусь

Свабода Иерарх возвращался домой из Польши, сообщает





"Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили, - сказал митрополит Кондрусевич. - Потом будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу"





Митрополит Кондрусевич является гражданином Беларуси.





Журналисты пытаются узнать подробности в погранкомитете Беларуси.





Напомним, митрополит Кондрусевич негативно высказывался о действиях властей в связи с фальсификацией результатов выборов и жестокого подавления мирных протестов.