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Егоров: Не демонстранты, а власть организует Майдан и будет жечь покрышки

31.08.2020 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своими действиями руководство страны не способствует разрешению политического кризиса, а наоборот радикализирует ситуацию в Беларуси, заявил в интервью «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформаци и член основного состава Координационного совета Андрей Егоров. .

Егоров: Не демонстранты, а власть организует Майдан и будет жечь покрышки
– Вчера вновь состоялся многотысячный марш в Минске, и вновь обошлось без разгона. Значит ли это, что такая ситуация устраивает Лукашенко?

– Вчерашняя ситуация как раз предполагала разгон. Когда в начале марша была небольшая концентрация людей, силовики проводили задержания. Они пытались действовать, используя свою традиционную тактику: блокировать подступы, рассекать колонны людей, не давать им соединиться.

Просто людей было столько, что у силовиков не хватило ресурсов. У них ничего не получилось: люди прошли огромным маршем по Минску – наверное, еще более массовым, чем в прошлое воскресенье.

– МВД сообщило и 140 задержанных. Повлияет ли это на настрой протестующих?  

– Думаю, нет. Люди понимают, куда они идут и что может случиться. Мы видим, что масштаб протестов не уменьшается, они происходят не только в Минске, но и по всей стране. 

– Вновь показали Лукашенко с автоматом, хотя после предыдущего его появления с оружием говорили о грандиозном имиджевом провале. 

– Честно говоря, у них очень странная информационная политика. Люди с оружием на улицах, Лукашенко с автоматом… Все это радикально не соответствует степени радикальности протестов. Демонстрации можно назвать даже ласковыми. Вчера мы наблюдали почти карнавальное шествие. 

А с той стороны почему-то бегают с автоматами, как будто существует реальная угроза силовых столкновений. Зачем они это делают – не совсем ясно.

Можно предположить, что это сигнал прежде всего вертикали: руководство страны готово на любые действия. Демонстрируют, что готовы стрелять в случае появления перебежчиков. Таким образом запугивают скорее своих, пытаясь консолидировать людей на своей стороне баррикад.

Опять же протестующие не очень пугаются этого: вчера демонстранты разговаривали с солдатиками из оцепления у цирка. Было видно, что им, в общем-то, жалко этих ребят. Солдатам хотели чем-то помочь – дать воды на жаре, цветов, сигарет.

Та же блокада улиц с техникой, которая должна выглядеть страшно – не похоже было, чтобы люди ее боялись.

– К демонстрантам вышел помощник главы государства Латышенок. Как думаете, это была его частная инициатива или его отправили, чтобы передать протестующим какой-то месседж? 

– Думаю, это был санкционированный выход. Он показал степень их понимания ситуации и готовности к переговорам. Считаю, что это коммуникативный провал: власти ничего не признают, унижают демонстрантов, отрицают диалоговый путь выхода из политического кризиса.

Государственная политика в области коммуникации явно провальная. Она никак не способствует ни разрешению политического кризиса, ни усилению позиции властей.
Скорее их действия раскалывают белорусское общество и радикализируют ситуацию. 

Если сегодня кого-то и обвинять в организации Майдана – то белорусские власти. Скорее это они начнут жечь покрышки. 

– Латышенок категорически отверг возможность переговоров с Координационным советом. Почему власти так не желают этого?

– Потому что этот диалог приведет к изменению системы власти в Беларуси. Фактически диалог будет идти о демократизации. Ведь о чем могут идти переговоры? О новых выборах, новой Конституции. 

С точки зрения власти начать переговоры – стать на путь конца. И да, это будет конец авторитарного политического режима – но отнюдь не конец Лукашенко и вертикальщиков. Чиновники вполне могут найти себе место в новой демократической стране, а Лукашенко может получить гарантии безопасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Своими действиями руководство страны не способствует разрешению политического кризиса, а наоборот радикализирует ситуацию в Беларуси, заявил в интервью...
 
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