|
Падение белорусского рубля остановилось в понедельник 31 августа
31.08.2020 14:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bdg.by
По отношению к евро и доллару белорусский рубль немного подорожал.
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,0083 рубля. Курс составил 2,6548 белорусских рубля за доллар. Евро также подешевел – на 0,007 рубля. Курс составил 3,1598 рубля за евро.
По отношению к российской валюте белорусский рубль продолжал дешеветь, потеряв 0,0267. Курс составляет 3,5969 белорусских рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По отношению к евро и доллару белорусский рубль немного подорожал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)