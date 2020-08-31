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Падение белорусского рубля остановилось в понедельник 31 августа

31.08.2020 14:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

По отношению к евро и доллару белорусский рубль немного подорожал.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,0083 рубля. Курс составил 2,6548 белорусских рубля за доллар. Евро также подешевел – на 0,007 рубля. Курс составил 3,1598 рубля за евро.

По отношению к российской валюте белорусский рубль продолжал дешеветь, потеряв 0,0267. Курс составляет 3,5969 белорусских рубля за 100 российских.

 
 
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По отношению к евро и доллару белорусский рубль немного подорожал.
 
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