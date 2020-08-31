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Коктыш: Беларусь ощутимо накажет Литву, если перенаправит грузы в Латвию

31.08.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Коктыш: Беларусь ощутимо накажет Литву, если перенаправит грузы в Латвию

Напомним, Александр Лукашенко пообещал ответные действия Беларуси на санкции со стороны иных стран. В частности, он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вильнюс действительно очень сильно зависит от белорусских грузов, отметил в интервью Sputnik Литва политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Между Литвой и Латвией идет конкуренция за то, через чьи порты пойдет белорусский транзит. Латвия, дистанцируясь от белорусских событий, на ближайшее время окажется в выигрыше. Белорусские грузы пойдут через Латвию, а Литва понесет существенные потери", ― полагает собеседник Sputnik. 

© Photo : Белорусская АЭС
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По его словам, в первую очередь, речь о компании "Беларуськалий" - одном из глобальных поставщиков калийных удобрений в мире. Грузы у них существенные, а транспортное "плечо" через Литву и Латвию практически одинаковое. По крайней мере, пока. И уже становится очевидно, что в выигрыше окажутся в итоге именно латыши.

"Они (литовские власти – Sputnik) уже проиграли, они уже не получат обратно. Они уже сделали все шаги, которые только могли сделать. Литва вместе с Польшей стала одним из центров планирования операции против Беларуси. Ответные санкции ― вещь абсолютно запрограммированная", ― добавляет Коктыш.

Заявления Лукашенко прокомментировал министр иностранных дел Литвы. Линас Линкявичюс считает, что белорусский лидер сейчас "идет ва-банк и защищается всеми понятными ему способами". Ранее МИД Литвы сообщил, что более 100 должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, внесены в список лиц, в отношении которых Вильнюс намеревается применить санкции.

Комментарий доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Литва потеряла все, что могла, в ситуации с транзитом белорусских грузов, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
 
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