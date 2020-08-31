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Фургон Peugeot Boxer получил электропривод

31.08.2020 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для французского автогиганта PSA электрификация коммерческих фургонов давно не в диковинку. Так, Peugeot в прошлом году вывела на рынок модель Expert в электрическом исполнении, а теперь подоспел и «старший брат» — большой батарейный фургон e-Boxer.


Новинка получила два варианта тяговых батарей на выбор — емкостью 37 и 70 кВтч. В первом случае пробег на одной зарядке равен 200 км, а во втором — 340 км (все данные по циклу WLTP). Также покупатели e-Boxer могут выбирать между четырьмя вариантами длины кузова и тремя вариантами высоты крыши, грузоподъемность фургона варьируется от 1150 до 1890 кг. Объем грузового отделения — от 8 до 17 кубометров (в зависимости от версии).


В движение e-Boxer приводит установленный спереди электромотор, развивающий 122 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость — 90 км/ч, фургон с батареей на 70 кВтч может разогнаться до 110 км/ч. На подзарядку батареи может уйти от одного (при использовании 50-киловаттного терминала постоянного тока) до 12 часов.



Продажи e-Boxer на европейском рынке стартуют в четвертом квартале текущего года. Цены в Peugeot не озвучили.

 
 
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В прошлом году Peugeot вывела на рынок модель Expert в электрическом исполнении, а теперь подоспел и «старший брат» - большой батарейный фургон e-Boxer.
 
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