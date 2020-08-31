|
Вблизи белорусско-польской границы задержали двух граждан Кубы
Источник материала: ОНТ
Двое граждан Кубы были задержаны возле белорусско-польской границы. Об этом
28 августа в Гродненском районе в километре от границы были задержаны двое граждан Кубы. Молодые люди 1994 и 1983 года рождения пытались попасть в Польшу незаконным путем.
Установлено, что в начале года мужчина прибыли в Москву в поисках работы. В августе мужчины познакомились через соцсети и решили отправиться в страны Евросоюза. Им подсказали, каким маршрутом для этой цели лучше воспользоваться. Из Москвы кубинцы приехали в Минск, а после в Гродно. К границе мужчины добирались на такси.
В отношении задержанных начали административный процесс. По завершении разбирательств нарушители будут депортированы.
Фото: Госпогранкомитет Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое граждан Кубы были задержаны возле белорусско-польской границы. Об этом информирует Госпогранкомитет. 28 августа в Гродненском районе в километре от границы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)