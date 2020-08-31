Вблизи белорусско-польской границы задержали двух граждан Кубы

Источник материала: ОНТ

Двое граждан Кубы были задержаны возле белорусско-польской границы. Об этом информирует Госпогранкомитет.

28 августа в Гродненском районе в километре от границы были задержаны двое граждан Кубы. Молодые люди 1994 и 1983 года рождения пытались попасть в Польшу незаконным путем.

Установлено, что в начале года мужчина прибыли в Москву в поисках работы. В августе мужчины познакомились через соцсети и решили отправиться в страны Евросоюза. Им подсказали, каким маршрутом для этой цели лучше воспользоваться. Из Москвы кубинцы приехали в Минск, а после в Гродно. К границе мужчины добирались на такси.

В отношении задержанных начали административный процесс. По завершении разбирательств нарушители будут депортированы.

Фото: Госпогранкомитет Беларуси

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