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Беларусь запустит новый спутник. Его разработали в БГУ
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подписал документ о запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Спутник разработан и изготовлен студентами, сотрудниками и аспирантами БГУ, запуск планируется в следующем году.
Это уже второй спутник БГУ: первый, BSUSat-1, вывели на орбиту 29 октября 2018 года. Запуск аппарата размером 20×10×10 см и массой около 1,6 килограмма происходил с китайского космодрома «Цзюцюань». Выглядит BSUSat-1 так:
С запуском второго спутника БГУ на орбите будет сформирована «первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников».
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Александр Лукашенко подписал документ о запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета, сообщает Telegram-канал «Пул...
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