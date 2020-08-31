Беларусь запустит новый спутник. Его разработали в БГУ

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал документ о запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Спутник разработан и изготовлен студентами, сотрудниками и аспирантами БГУ, запуск планируется в следующем году.

Это уже второй спутник БГУ: первый, BSUSat-1, вывели на орбиту 29 октября 2018 года. Запуск аппарата размером 20×10×10 см и массой около 1,6 килограмма происходил с китайского космодрома «Цзюцюань». Выглядит BSUSat-1 так:

С запуском второго спутника БГУ на орбите будет сформирована «первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников».