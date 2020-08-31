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Лукашенко заговорил о переменах через не хочу
Источник материала: Навiны
Вид Александра Лукашенко с автоматом, похоже, не слишком напугал тех, кто добивается
Он продолжает раскручивать тему новой Конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий.
Согласовано с Путиным?
Сегодня Лукашенко
При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет. Да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».
Похоже на то, что тактику увода политической активности белорусов в русло обсуждения новой Конституции Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным, которому в последнее время часто названивает.
Путин на днях, в целом встав
Почему Лукашенко ополчился на идею Бабарико
Сам Лукашенко тему изменения Конституции время от времени затрагивал и до недавних выборов. Но рассуждал очень туманно. Намекал на возможность перераспределить полномочия в пользу других ветвей власти, регионов. Похоже, эта риторика должна была засвидетельствовать, что многолетний вождь не совсем забронзовел и подумывает о неких модификациях системы, транзите власти.
Минувшая президентская кампания актуализировала тему конституционных изменений. Бессменного президента задело за живое
Лукашенко стал передергивать суть идеи,
Сейчас, когда страну сотрясают протесты, в правящей верхушке сочли, что самое время попробовать угомонить народ заманухой в виде нового Основного закона. Но не по версии Бабарико, конечно, а по версии Лукашенко.
Сымитировать общественный диалог
И сегодняшний разговор с Сукало показывает, что к настоящей трансформации политической системы, уходу от модели единоличной власти Лукашенко абсолютно не готов ментально.
Вы будете долго смеяться, но он заявил, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. Но тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находится на контроле у президента. Хотя если разобраться, то при чем тут президент? По какому праву у него контролирующие функции в этой сфере, если суд, по идее, независимая ветвь власти? В принципе, любой гражданин может даже подать в суд иск против президента. Но вы же сами все понимаете…
Ничего менять Лукашенко не хочет. Однако реагировать на протесты как-то надо. При помощи ОМОНа и
На трудной (той самой, где кричали «уходи!») встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа Лукашенко заявил: «Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме — потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме — и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти».
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Показательно, что 30 августа
То есть в Администрации президента, видимо, уже разрабатывается план имитации общественного диалога. Основной темой долгоиграющего трепа с тщательно отобранной публикой, вероятно, сделают ту же новую Конституцию.
Сегодня Лукашенко заявил, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Однако наивно полагать, что противникам бессменного президента дадут внести в документ правки в духе предложений Бабарико. В СССР брежневская конституция 1977 года тоже выносилась на всенародное обсуждение, в нее даже внесли какие-то пустяковые коррективы, но понятно, что руководящая и направляющая роль КПСС не изменилась, режим остался прежним.
«Канстытуцыю далі, адчынілі дзверы…»
Показательно, что сегодня Лукашенко практически ничего (если не считать туманных рассуждений о судебной сфере) не сказал о конкретике предполагаемых изменений Основного закона и о сроках проведения новых выборов после того, как он вступит в силу. Это может означать, что:
1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал. Сукало после встречи с Лукашенко
2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;
3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в
Некоторые аналитики уже проводят параллель между нынешними событиями в Беларуси и российской революцией 1905 года. Тогда на пике волнений царь пошел на уступки, но позже были развернуты масштабные репрессии, введены военно-полевые суды (помните, что означает «столыпинский галстук»?). Революцию утопили в крови. Белорусский классик Якуб Колас тогда написал с горькой иронией:
Канстытуцыю далі,
Адчынілі дзверы,
I... ў астрог нас павялі,
I таўкуць без меры.
История с удушением революции, увы, может повториться, пусть себе и в варианте-лайт. Но смирятся ли с такой перспективой белорусы, которые захотели настоящих перемен и не согласны быть безропотным «народцем»?
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Но план состоит в том, чтобы их заболтать через обсуждение в очередной раз перелицованной Конституции…
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