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Лукашенко заговорил о переменах через не хочу

31.08.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вид Александра Лукашенко с автоматом, похоже, не слишком напугал тех, кто добивается перемен в Беларуси. 30 августа, в день рождения первого президента, ко Дворцу независимости пришла огромная манифестация с «подарками», заряженными термоядерной дозой негатива. Понимая, что одними страшилками народ не угомонишь, Лукашенко пытается изобразить, что тоже думает о переменах.

Лукашенко заговорил о переменах через не хочу

Он продолжает раскручивать тему новой Конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий.

 

Согласовано с Путиным?

Сегодня Лукашенко предложил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе уже над третьим вариантом Конституции. Что имеется в виду под двумя предыдущими вариантами, не очень понятно. Или же это Основной закон в редакциях 1994 и 1996 годов, или же речь идет о неких новых проектах, разработанных келейно и уже забракованных официальным лидером.

При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет. Да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».

Похоже на то, что тактику увода политической активности белорусов в русло обсуждения новой Конституции Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным, которому в последнее время часто названивает.

Путин на днях, в целом встав на сторону Лукашенко в нынешнем белорусском кризисе, подчеркнул в интервью телеканалу «Россия»: «Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента и президентских выборов на основе этой новой Конституции…»

 

Почему Лукашенко ополчился на идею Бабарико

Сам Лукашенко тему изменения Конституции время от времени затрагивал и до недавних выборов. Но рассуждал очень туманно. Намекал на возможность перераспределить полномочия в пользу других ветвей власти, регионов. Похоже, эта риторика должна была засвидетельствовать, что многолетний вождь не совсем забронзовел и подумывает о неких модификациях системы, транзите власти.

Минувшая президентская кампания актуализировала тему конституционных изменений. Бессменного президента задело за живое предложение его неожиданного соперника Виктора Бабарико, ныне сидящего за решеткой, провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу ее исходный вариант 1994 года.

Лукашенко стал передергивать суть идеи, пугать белорусов возвратом в лихие 90-е, к бандитизму и дефициту муки. Хотя Бабарико четко объяснил: взять за образец Конституцию 1994 года следует потому, что в ней «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти». Иначе говоря, именно то, на чем Лукашенко поставил крест.

Сейчас, когда страну сотрясают протесты, в правящей верхушке сочли, что самое время попробовать угомонить народ заманухой в виде нового Основного закона. Но не по версии Бабарико, конечно, а по версии Лукашенко.

 

Сымитировать общественный диалог

И сегодняшний разговор с Сукало показывает, что к настоящей трансформации политической системы, уходу от модели единоличной власти Лукашенко абсолютно не готов ментально.

Вы будете долго смеяться, но он заявил, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. Но тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находится на контроле у президента. Хотя если разобраться, то при чем тут президент? По какому праву у него контролирующие функции в этой сфере, если суд, по идее, независимая ветвь власти? В принципе, любой гражданин может даже подать в суд иск против президента. Но вы же сами все понимаете…

Ничего менять Лукашенко не хочет. Однако реагировать на протесты как-то надо. При помощи ОМОНа и дефиле с «калашниковым» переубедить поднявшийся народ как-то не очень получается.

На трудной (той самой, где кричали «уходи!») встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа Лукашенко заявил: «Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме — потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме — и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти».

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Показательно, что 30 августа вышедший к демонстрантам у Дворца Независимости помощник президента Николай Латышенок заявил: «Давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию». Он также сказал, что будут переговоры не с оппозицией, а с некими «инициативными группами».

То есть в Администрации президента, видимо, уже разрабатывается план имитации общественного диалога. Основной темой долгоиграющего трепа с тщательно отобранной публикой, вероятно, сделают ту же новую Конституцию.

Сегодня Лукашенко заявил, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Однако наивно полагать, что противникам бессменного президента дадут внести в документ правки в духе предложений Бабарико. В СССР брежневская конституция 1977 года тоже выносилась на всенародное обсуждение, в нее даже внесли какие-то пустяковые коррективы, но понятно, что руководящая и направляющая роль КПСС не изменилась, режим остался прежним.

 

«Канстытуцыю далі, адчынілі дзверы…»

Показательно, что сегодня Лукашенко практически ничего (если не считать туманных рассуждений о судебной сфере) не сказал о конкретике предполагаемых изменений Основного закона и о сроках проведения новых выборов после того, как он вступит в силу. Это может означать, что:

1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал. Сукало после встречи с Лукашенко предложил, чтобы президент назначал только судей высших судов, «а что касается назначения судей областных и районных судов — думаю, это можно передать местным советам». Примерно такая косметика может коснуться и других сфер;;

2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;

3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в ежовые рукавицы.

Некоторые аналитики уже проводят параллель между нынешними событиями в Беларуси и российской революцией 1905 года. Тогда на пике волнений царь пошел на уступки, но позже были развернуты масштабные репрессии, введены военно-полевые суды (помните, что означает «столыпинский галстук»?). Революцию утопили в крови. Белорусский классик Якуб Колас тогда написал с горькой иронией:

Канстытуцыю далі,

Адчынілі дзверы,

I... ў астрог нас павялі,

I таўкуць без меры.

История с удушением революции, увы, может повториться, пусть себе и в варианте-лайт. Но смирятся ли с такой перспективой белорусы, которые захотели настоящих перемен и не согласны быть безропотным «народцем»?

 
 
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Но план состоит в том, чтобы их заболтать через обсуждение в очередной раз перелицованной Конституции…
 
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