Лукашенко заговорил о переменах через не хочу

Вид Александра Лукашенко с автоматом, похоже, не слишком напугал тех, кто добивается перемен в Беларуси. 30 августа, в день рождения первого президента, ко Дворцу независимости пришла огромная манифестация с «подарками», заряженными термоядерной дозой негатива. Понимая, что одними страшилками народ не угомонишь, Лукашенко пытается изобразить, что тоже думает о переменах.





Он продолжает раскручивать тему новой Конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий.

Согласовано с Путиным?

Сегодня Лукашенко предложил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе уже над третьим вариантом Конституции. Что имеется в виду под двумя предыдущими вариантами, не очень понятно. Или же это Основной закон в редакциях 1994 и 1996 годов, или же речь идет о неких новых проектах, разработанных келейно и уже забракованных официальным лидером.

При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет. Да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».

Похоже на то, что тактику увода политической активности белорусов в русло обсуждения новой Конституции Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным, которому в последнее время часто названивает.

Путин на днях, в целом встав на сторону Лукашенко в нынешнем белорусском кризисе, подчеркнул в интервью телеканалу «Россия»: «Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента и президентских выборов на основе этой новой Конституции…»

Почему Лукашенко ополчился на идею Бабарико

Сам Лукашенко тему изменения Конституции время от времени затрагивал и до недавних выборов. Но рассуждал очень туманно. Намекал на возможность перераспределить полномочия в пользу других ветвей власти, регионов. Похоже, эта риторика должна была засвидетельствовать, что многолетний вождь не совсем забронзовел и подумывает о неких модификациях системы, транзите власти.

Минувшая президентская кампания актуализировала тему конституционных изменений. Бессменного президента задело за живое предложение его неожиданного соперника Виктора Бабарико, ныне сидящего за решеткой , провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу ее исходный вариант 1994 года.

Лукашенко стал передергивать суть идеи, пугать белорусов возвратом в лихие 90-е, к бандитизму и дефициту муки. Хотя Бабарико четко объяснил: взять за образец Конституцию 1994 года следует потому, что в ней «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти». Иначе говоря, именно то, на чем Лукашенко поставил крест.

Сейчас, когда страну сотрясают протесты, в правящей верхушке сочли, что самое время попробовать угомонить народ заманухой в виде нового Основного закона. Но не по версии Бабарико, конечно, а по версии Лукашенко.

Сымитировать общественный диалог

И сегодняшний разговор с Сукало показывает, что к настоящей трансформации политической системы, уходу от модели единоличной власти Лукашенко абсолютно не готов ментально.

Вы будете долго смеяться, но он заявил, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. Но тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находится на контроле у президента. Хотя если разобраться, то при чем тут президент? По какому праву у него контролирующие функции в этой сфере, если суд, по идее, независимая ветвь власти? В принципе, любой гражданин может даже подать в суд иск против президента. Но вы же сами все понимаете…

Ничего менять Лукашенко не хочет. Однако реагировать на протесты как-то надо. При помощи ОМОНа и дефиле с «калашниковым» переубедить поднявшийся народ как-то не очень получается.

На трудной (той самой, где кричали «уходи!») встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа Лукашенко заявил: «Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме — потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме — и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти».

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Показательно, что 30 августа вышедший к демонстрантам у Дворца Независимости помощник президента Николай Латышенок заявил: «Давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию». Он также сказал, что будут переговоры не с оппозицией, а с некими «инициативными группами».

То есть в Администрации президента, видимо, уже разрабатывается план имитации общественного диалога. Основной темой долгоиграющего трепа с тщательно отобранной публикой, вероятно, сделают ту же новую Конституцию.

Сегодня Лукашенко заявил, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Однако наивно полагать, что противникам бессменного президента дадут внести в документ правки в духе предложений Бабарико. В СССР брежневская конституция 1977 года тоже выносилась на всенародное обсуждение, в нее даже внесли какие-то пустяковые коррективы, но понятно, что руководящая и направляющая роль КПСС не изменилась, режим остался прежним.

«Канстытуцыю далі, адчынілі дзверы…»

Показательно, что сегодня Лукашенко практически ничего (если не считать туманных рассуждений о судебной сфере) не сказал о конкретике предполагаемых изменений Основного закона и о сроках проведения новых выборов после того, как он вступит в силу. Это может означать, что:

1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал. Сукало после встречи с Лукашенко предложил , чтобы президент назначал только судей высших судов, «а что касается назначения судей областных и районных судов — думаю, это можно передать местным советам». Примерно такая косметика может коснуться и других сфер;;

2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;

3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в ежовые рукавицы .

Некоторые аналитики уже проводят параллель между нынешними событиями в Беларуси и российской революцией 1905 года. Тогда на пике волнений царь пошел на уступки, но позже были развернуты масштабные репрессии, введены военно-полевые суды (помните, что означает «столыпинский галстук»?). Революцию утопили в крови. Белорусский классик Якуб Колас тогда написал с горькой иронией:

Канстытуцыю далі,

Адчынілі дзверы,

I... ў астрог нас павялі,

I таўкуць без меры.

История с удушением революции, увы, может повториться, пусть себе и в варианте-лайт. Но смирятся ли с такой перспективой белорусы, которые захотели настоящих перемен и не согласны быть безропотным «народцем»?