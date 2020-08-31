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На 1 сентября объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в первый осенний день.
Как сообщают синоптики, утром и днем в некоторых районах, преимущественно в юго-западной части страны, ожидаются грозы и сильные дожди.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в первый осенний день. Как сообщают синоптики, утром и днем в некоторых районах,...
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