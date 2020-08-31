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Германия приостановила участие в консультативной группе с Беларусью

31.08.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ont.by

Цели развития двусторонних отношений недостижимы при нынешней ситуации в Беларуси, пояснил представитель МИД ФРГ.

Группа была создана по инициативе министров иностранных дел Беларуси и Германии. Однако из-за последний событий в Беларуси немецкая сторона решила «немедленно прекратить» свое участие в группе. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - цитирует Бургера РИА Новости.

 
 
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Цели развития двусторонних отношений недостижимы при нынешней ситуации в Беларуси, пояснил представитель МИД ФРГ.
 
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