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Германия приостановила участие в консультативной группе с Беларусью
31.08.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ont.by
Цели развития двусторонних отношений недостижимы при нынешней ситуации в Беларуси, пояснил представитель МИД ФРГ.
Группа была создана по инициативе министров иностранных дел Беларуси и Германии. Однако из-за последний событий в Беларуси немецкая сторона решила «немедленно прекратить» свое участие в группе. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - цитирует Бургера
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Цели развития двусторонних отношений недостижимы при нынешней ситуации в Беларуси, пояснил представитель МИД ФРГ.
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