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БГУКИ временно возглавила замминистра культуры Наталья Карчевская
31.08.2020 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. На должность временно исполняющего обязанности ректора БГУКИ назначена первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, об этом Sputnik рассказали в приемной университета.
© Sputnik / Виктор Толочко
В декабре 2017 года университет культуры возглавила Алина Корбут. Накануне стало известно о ее увольнении по инициативе нанимателя – Министерства культуры.
"Временно исполнять обязанности ректора университета культуры будет Наталья Карчевская. Сегодня ее представили коллективу", – сообщили Sputnik в приемной БГУКИ.
Наталья Карчевская родилась в Минске. В 1994-м с отличием окончила БГУКИ, после чего осталась работать там преподавателем. Была первым проректором университета. Два года назад ее назначили на должность первого заместителя министра культуры.
Что является причиной увольнения Корбут, в данный момент Sputnik выяснить не удалось.
Отметим, что до этого были уволены директор Национального академического театра им. Я. Купалы
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В понедельник Карчевскую представили коллективу Белорусского государственного университета культуры и искусств.
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