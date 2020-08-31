БГУКИ временно возглавила замминистра культуры Наталья Карчевская

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. На должность временно исполняющего обязанности ректора БГУКИ назначена первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, об этом Sputnik рассказали в приемной университета.

В декабре 2017 года университет культуры возглавила Алина Корбут. Накануне стало известно о ее увольнении по инициативе нанимателя – Министерства культуры.

"Временно исполнять обязанности ректора университета культуры будет Наталья Карчевская. Сегодня ее представили коллективу", – сообщили Sputnik в приемной БГУКИ.

Наталья Карчевская родилась в Минске. В 1994-м с отличием окончила БГУКИ, после чего осталась работать там преподавателем. Была первым проректором университета. Два года назад ее назначили на должность первого заместителя министра культуры.

Что является причиной увольнения Корбут, в данный момент Sputnik выяснить не удалось.

Отметим, что до этого были уволены директор Национального академического театра им. Я. Купалы Павел Латушко и директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек . Оба высказывались против насилия силовиков на акциях протеста, проходивших сразу после выборов президента Беларуси.