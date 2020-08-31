«Это вопиющая несправедливость». 71-летняя модель присоединилась к протестам белорусских женщин

Источник материала: Tut.by

В Сети появился проект белорусского фотографа Валерии Юрковой , посвященный белорускам. На снимках позируют в белых одеждах женщины разных возрастов и схожих взглядов.





«Мы — дочери одной страны… Сегодня тысячи женщин выходят на улицы по всей стране, чтобы сказать — мы против насилия. Мы разные, но нас объединяет желание восстановить мир, справедливость и спокойствие в нашей родной Беларуси.

Наш мир никогда не станет прежним. Страна проснулась. Мы больше не можем молчать, мы устали бояться, мы хотим, чтобы нас услышали.













Мы уважаем выбор каждого, мы гордимся нашим народом, мы благодарим тех, кто не побоялся открыто высказать свое мнение, мы верим в благоразумие властей, мы любим наших людей, мы творим историю», — вот что написала Валерия в комментариях к проекту.





И пояснила в разговоре с LADY:

— Мне захотелось показать, кто именно выходит на мирные женские марши. Ведь невозможно слушать про «наркоманов и проституток», когда лично знаешь людей, которые принимают участие в протестах. Сначала я снимала своих друзей, а постепенно стали подключаться все новые люди — совершенно адекватные, никем не «проплаченные», такие же, как мы. Кстати, среди них и 71-летняя модель Ольга Шатыко, вероятно, самая известная модель Беларуси старше 50. Она медик по образованию, очень интеллигентный, интересный человек.

С Ольгой мы уже знакомы — два года назад LADY делала с ней большое интервью . Мы связались с Ольгой, чтобы узнать, зачем ей участие в таких инициативах:





— Потому что я не выношу вопиющей несправедливости и беззакония, — делится Ольга. — То, что произошло после 9-ого числа, было для меня ударом. Молчать и оставаться в стороне после этого невозможно.

Кто-то скажет: а где же она была все эти годы? Все эти годы моя позиция была такой же. После каждых выборов я испытывала разочарование и досаду. Но понимала, что людей, которые поддерживают этого кандидата, объективно больше, чем таких, как я. Не нужно далеко ходить: частью его электората была моя мама и ее окружение. Я знала, как мыслят эти люди, знала, что их много.

Но в этом году я увидела, что ситуация стала другой: страна изменилась! Выросло новое поколение, на которое не повлиял СССР. Это свободные, не советские люди. Они осознают свои права и свободы, знают цену своему голосу и любят свою Беларусь. Это прекрасная волна и, конечно, я буду вместе с ней.