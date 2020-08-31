Один из самых откровенных российских сериалов последнего времени продлили на третий сезон

Источник материала: Tut.by

Креативный продюсер «Содержанок» и актриса Дарья Мороз, снявшаяся в главной роли, сообщила , что у сериала будет третий сезон. Его снимет режиссер Юрий Мороз, отец Дарьи. Напомним, что первый сезон режиссировал Константин Богомолов, второй — белоруска Дарья Жук. За изобилие постельных сцен его называют одним из самых откровенных российских сериалов последнего времени.



Дарья Мороз. Фото: кадр из сериала «Содержанки»

«Содержанки» — российский сериал онлайн-кинотеатра Start, который рассказывает о жизни московского бомонда. Первый сезон вышел в 2019 году, второй — в 2020. Креативный продюсер Дарья Мороз на днях сообщила в Instagram, что проект продлили на третий сезон.

— Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно: «Будет ли третий сезон «Содержанок?». Наконец готова ответить, и это официально: да, да и да! Очень скоро на Start. И с особенной гордостью и радостью могу сказать, что режиссером будет Юрий Мороз (отец Дарьи. — Прим. ред).

Юрий Мороз — 63-летний режиссер, актер, сценарист, продюсер. Снял в числе прочего сериалы «Братья Карамазовы», «Каменская», «Инквизитор», «Дети Ванюхина» и фильмы «Точка», «Черный квадрат».

«Содержанки» называют одним из самых откровенных российских сериалов последнего времени. В интервью актеры нередко рассказывают, что снимать постельные сцены им непросто. За кадром остается много четких указаний режиссера вроде «Быстрее, медленнее. Положи руку сюда, а ты сюда, смотри в эту точку, а ты давай не активничай». Зачастую сцены снимаются далеко не с первого дубля, а в сценарии постельные сцены не прописываются подробно: они обсуждаются с режиссером перед съемкой.

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