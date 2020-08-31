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Путин: Россия признала легитимность выборов в Беларуси
31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия признала легитимность президентских выборов в Беларуси, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Президент отметил: позиция западных стран была заранее подготовлена, передает телеканал «МИР 24».
«Белорусские власти пригласили ОБСЕ принять участие в контроле над выборами, что же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что была заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что все, кто сомневается, были абсолютно честны. Мы исходим из того, что выборы состоялись, мы признали их легитимность. Я поздравил Лукашенко с победой на этих выборах. Все», – сказал Путин.
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Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
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