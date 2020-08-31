Как алкоголь нарушает работу нервной системы? Врач понятно описывает механизм

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Врач-невролог объясняет, как спиртные напитки действуют на периферическую и центральную нервные системы: именно они первыми реагируют на поступления алкоголя в организм.



Юлия ЕроховаВрач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

Как алкоголь влияет на нервную систему?

— Попадая в желудок, этанол частично расщепляется под действием фермента алкогольдегидрогиназа, а оставшийся всасывается в кровь и разносится по всему организму. Если фермента становится недостаточно для окисления, в организме накапливается ацетальдегид, который превышает по токсичности сам алкоголь в десятки раз.

Алкоголь «встраивается» в оболочки нервных клеток и изменяет функционирование ряда рецепторов и ионных каналов. Такая его избирательность связана с тем, что в нервных клетках содержатся жировые образования, а спирт их легко растворяет. Результат — снижение реактивности клеток и их гибель.

Как спиртное действует на мозг?

— Этанол (в большом количестве) сначала заблокирует работу коры головного мозга: человек перестает контролировать мысли и поступки, отключается сдерживающий фактор.

Затем отравляются глубокие отделы мозга: нарушается речь, координация движений, возникает двоение, ослабляется способность слухового и зрительного восприятия, становится шаткой походка. Из-за нарушения работы лобных долей сбивается координация чувств, эмоций и связанных поступков — появляется чрезмерная обидчивость, слезливость, агрессивность.

Далее наступает стадия так называемого «алкогольного отупения»: человек перестает реагировать на внешние воздействия, засыпает, дыхание его становится неровным, отсутствует чувствительность, может произойти непроизвольное опорожнение мочевого пузыря (подобное состояние грозит летальным исходом).

У лиц, злоупотреблявших алкогольными напитками, при патологоанатомическом вскрытии черепа прослеживаются разрушительные изменения в головном мозге — уменьшение его размеров, сглаживание извилин, образование пустот на месте погибших участков, очаги точечных кровоизлияний.

Почему в народе принято считать, будто бы в небольших дозах алкоголь помогает расслабиться?

— Низкие дозы алкоголя действительно запускают активность ингибиторных гамма-аминомасляных кислот — систем головного мозга (тормозных нейромедиаторов). Это и приводит к седативному эффекту, который сопровождается расслаблением мышц, эйфорией. Однако понятие «маленьких доз» достаточно относительно, и в каждой стране зависит от представлений о его негативном воздействии (это можно проследить по законам о допустимом количестве этанола в крови во время управления автомобилем, времени продажи алкоголя и пр.)



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Генетически обусловленные расовые различия, исторически сложившиеся особенности культуры употребления алкоголя, половые и возрастные различия, соотношения мышечной и жировой ткани не дают четко определить «безопасную» дозу. При этом алкоголь является токсическим веществом, мутагеном, средством, вызывающим зависимость. Продукты расщепления алкоголя мозг начинает использовать в качестве источника энергии, и, приученный к дополнительному стимулятору, не хочет от него отказываться: так развивается зависимость.

Как привычка успокаивать себя алкоголем может отразиться на нервной системе?

— Последствия длительного приема алкоголя могут вызывать поражения периферической и центральной нервной системы (головного мозга).

Вот как алкоголь может отразиться на периферической нервной системе:

Алкогольная полинейропатия. В зависимости от видов пострадавших нервных волокон различают чувствительную, двигательную и смешанную формы. На ранней стадии возникают онемение и нарушение чувствительности в пальцах рук и ног, стягивающие боли в икроножных мышцах, «ватность» ног, похолодание или «мраморный» рисунок кожи кистей и стоп. Затем появляются чувство жжения, распирающие боли, зябкость в кистях и стопах, судороги в икроножных мышцах, боль в ногах, трофические расстройства вплоть до язв. Вовлекаться могут блуждающий и диафрагмальный нервы, что приводит к нарушению дыхательной и сердечной деятельности.

Алкогольная нейропатия. Из всех черепных нервов чаще страдает зрительный нерв, особенно при употреблении суррогатов: нарушается цветовое зрение, сужаются поля зрения, изменяется реакция зрачков на свет. Нередко развиваются нейропатии лучевого и малоберцового нервов. Их поражению способствуют не только токсический и дистрофический факторы, но также сдавление, возникающие при травмах в состоянии алкогольного опьянения или во время крепкого сна.

Алкогольная миопатия. Возникает слабость в верхних и нижних конечностях, меняется походка, развивается мышечная дистрофия.

Последствия для центральной нервной системы:

Судорожный синдром. Может возникать как в состоянии абстиненции (через 2−3 дня после прекращения приема алкоголя), так и на пике алкогольной интоксикации. После судорог могут развиться психические осложнения: бредовые расстройства, галлюцинации. Припадки, спровоцированные приемом алкоголя, имеют склонность к серийности, а это потребует лечения в условиях реанимации.

Изменение мелких артерий и капилляров. Мозг питается за счет широкой кровеносной сетки, нейроны при систематическом употреблении алкоголя начинают испытывать кислородное голодание, из-за мелких кровоизлияний велик риск развития геморрагического инфаркта мозга.

Длительное воздействие этанола на мозжечок (мозжечковый синдром) приводит к дрожанию конечностей, развитию нарушений координации вплоть до невозможности самостоятельно передвигаться, стоять и сидеть.

Энцефалопатия. При длительной алкогольной зависимости возникает сначала ее острая стадия, а затем (если заболевание не завершалось летально) она переходит в хроническую. Острая алкогольная энцефалопатия начинается с болей в области сердца и живота, жажды, рвоты, общей слабости, отсутствия аппетита, шаткости при ходьбе, дрожания рук. Затем развивается характерная триада: глазодвигательные нарушения, экстрапирамидные симптомы (двигательные нарушения и изменения мышечного тонуса), психические расстройства. Летальный исход может наступить вследствие отека мозга или присоединения других заболеваний.

Когда нужно обратиться к врачу?

— Когда алкоголь принимается в больших, чем планировалось, количествах или в течение более длительного времени, чем человек намеревался. Когда возникает желание сократить употребление алкоголя, но попытки безуспешны. Когда появляется желание «опохмелиться», употребление алкоголя становится «запойным», а человек в это время пренебрегает своими социальными и трудовыми обязанностями, не обращает внимание на семейные ссоры, сложности на работе, развитие сопутствующих заболеваний и осложнения уже имеющихся. Теряет интерес к своему внешнему виду. Во всех этих случаях справиться самостоятельно не то что сложно, а скорее, невозможно, поэтому необходимо обратиться за помощью к психиатру-наркологу.