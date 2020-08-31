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Как алкоголь нарушает работу нервной системы? Врач понятно описывает механизм
Источник материала: Tut.by
Врач-невролог объясняет, как спиртные напитки действуют на периферическую и центральную нервные системы: именно они первыми реагируют на поступления алкоголя в организм.
Как алкоголь влияет на нервную систему?
— Попадая в желудок, этанол частично расщепляется под действием фермента алкогольдегидрогиназа, а оставшийся всасывается в кровь и разносится по всему организму. Если фермента становится недостаточно для окисления, в организме накапливается ацетальдегид, который превышает по токсичности сам алкоголь в десятки раз.
Алкоголь «встраивается» в оболочки нервных клеток и изменяет функционирование ряда рецепторов и ионных каналов. Такая его избирательность связана с тем, что в нервных клетках содержатся жировые образования, а спирт их легко растворяет. Результат — снижение реактивности клеток и их гибель.
Как спиртное действует на мозг?
— Этанол (в большом количестве) сначала заблокирует работу коры головного мозга: человек перестает контролировать мысли и поступки, отключается сдерживающий фактор.
Затем отравляются глубокие отделы мозга: нарушается речь, координация движений, возникает двоение, ослабляется способность слухового и зрительного восприятия, становится шаткой походка. Из-за нарушения работы лобных долей сбивается координация чувств, эмоций и связанных поступков — появляется чрезмерная обидчивость, слезливость, агрессивность.
Далее наступает стадия так называемого «алкогольного отупения»: человек перестает реагировать на внешние воздействия, засыпает, дыхание его становится неровным, отсутствует чувствительность, может произойти непроизвольное опорожнение мочевого пузыря (подобное состояние грозит летальным исходом).
У лиц, злоупотреблявших алкогольными напитками, при патологоанатомическом вскрытии черепа прослеживаются разрушительные изменения в головном мозге — уменьшение его размеров, сглаживание извилин, образование пустот на месте погибших участков, очаги точечных кровоизлияний.
Почему в народе принято считать, будто бы в небольших дозах алкоголь помогает расслабиться?
— Низкие дозы алкоголя действительно запускают активность ингибиторных гамма-аминомасляных кислот — систем головного мозга (тормозных нейромедиаторов). Это и приводит к седативному эффекту, который сопровождается расслаблением мышц, эйфорией. Однако понятие «маленьких доз» достаточно относительно, и в каждой стране зависит от представлений о его негативном воздействии (это можно проследить по законам о допустимом количестве этанола в крови во время управления автомобилем, времени продажи алкоголя и пр.)
Генетически обусловленные расовые различия, исторически сложившиеся особенности культуры употребления алкоголя, половые и возрастные различия, соотношения мышечной и жировой ткани не дают четко определить «безопасную» дозу. При этом алкоголь является токсическим веществом, мутагеном, средством, вызывающим зависимость. Продукты расщепления алкоголя мозг начинает использовать в качестве источника энергии, и, приученный к дополнительному стимулятору, не хочет от него отказываться: так развивается зависимость.
Как привычка успокаивать себя алкоголем может отразиться на нервной системе?
— Последствия длительного приема алкоголя могут вызывать поражения периферической и центральной нервной системы (головного мозга).
Вот как алкоголь может отразиться на периферической нервной системе:
Последствия для центральной нервной системы:
Когда нужно обратиться к врачу?
— Когда алкоголь принимается в больших, чем планировалось, количествах или в течение более длительного времени, чем человек намеревался. Когда возникает желание сократить употребление алкоголя, но попытки безуспешны. Когда появляется желание «опохмелиться», употребление алкоголя становится «запойным», а человек в это время пренебрегает своими социальными и трудовыми обязанностями, не обращает внимание на семейные ссоры, сложности на работе, развитие сопутствующих заболеваний и осложнения уже имеющихся. Теряет интерес к своему внешнему виду. Во всех этих случаях справиться самостоятельно не то что сложно, а скорее, невозможно, поэтому необходимо обратиться за помощью к психиатру-наркологу.
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На поступление алкоголя в организм первой реагирует нервная система. Какое влияние на нее оказывает этанол в «небольших» дозах? Врач-невролог объясняет, как...
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