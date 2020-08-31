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Лионель Месси близок к переходу в «Манчестер Сити»

31.08.2020 17:13 — Разное |  
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Лионель Месси близок к переходу в «Манчестер Сити»

Соглашение, после которого мировой футбол больше не будет прежним. «Манчестер Сити» готов предложить Леонелю Месси пятилетний контракт на сумму 500 миллионов евро.

По данным аргентинских и испанских СМИ «Сити» будет платить Месси 50 миллионов в год и ещё 250 миллионов в качестве бонусов. Напомним, Месси уведомил «Барселону», что хочет уйти из клуба. После чего не приехал на сбор команды и отказался проходить медицинское обследование. Кроме «Манчестер Сити» на аргентинца претендуют «ПСЖ» и «Ювентус». В составе «Барсы» 33-летний Месси провёл предыдущие 16 сезонов.

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Соглашение, после которого мировой футбол больше не будет прежним. «Манчестер Сити» готов предложить Леонелю Месси пятилетний контракт на сумму 500 миллионов евро....
 
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