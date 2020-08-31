Российский Минфин отнес Беларусь к числу ненадежных заемщиков

Такое предложение содержится в подготовленном Минфином проекте правил, которыми правительство РФ должно будет руководствоваться в случае выдачи государственных кредитов другим странам. Целью этих правил является снижением рисков невозврата средств при предоставлении ресурсов.





Минфин предлагает отказаться от выдачи кредитов, в частности, тем государствам, которые находятся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, а также странам, отнесенным Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска.





Оба ограничения непосредственно касаются Беларуси. Она в настоящее время как раз и находится в состоянии политического кризиса. Кроме того, в ОЭСР считают страновой риск для Беларуси высоким, что происходящие сейчас политические события как раз и подтверждают.





Таким образом, процесс государственного кредитования Беларуси может быть затруднен. В то же время, Россия является основным кредитором РБ.





По данным РБК, с 2008 года правительство РФ и банк ВЭБ предоставили Беларуси 8 кредитов. А по данным на март 2020 года задолженность Беларуси перед данными кредиторами достигла 7,92 млрд. долларов.





Впрочем, российский Минфин предлагает разрешить кредитование некоторых «ненадежных» государств в индивидуальном порядке с учетом стратегического характера политических отношений РФ с ними.





В настоящее время фактически подобный исключительный порядок в отношении Беларуси уже действует. Решение о предоставлении новых государственных займов РБ принимает лично президент РФ Владимир Путин. Это касается также кредитов, выдаваемых Беларуси Евразийским фондом стабилизации и развития (Россия является основным акционером этого фонда).





Кроме Беларуси, в список стран, кредитование которых правительством России по общим правилам станет невозможным, попадут многие страны, активно поддерживаемые Россией в прошлом, в частности, Украина, Венесуэла, Куба и Армения.