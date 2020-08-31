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Российский Минфин отнес Беларусь к числу ненадежных заемщиков

31.08.2020 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов РФ отнесло Беларусь к числу ненадежных заемщиков, которым предполагает запретить предоставление правительственных кредитов по общим правилам.

Такое предложение содержится в подготовленном Минфином проекте правил, которыми правительство РФ должно будет руководствоваться в случае выдачи государственных кредитов другим странам. Целью этих правил является снижением рисков невозврата средств при предоставлении ресурсов.

Минфин предлагает отказаться от выдачи кредитов, в частности, тем государствам, которые находятся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, а также странам, отнесенным Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска.

Оба ограничения непосредственно касаются Беларуси. Она в настоящее время как раз и находится в состоянии политического кризиса. Кроме того, в ОЭСР считают страновой риск для Беларуси высоким, что происходящие сейчас политические события как раз и подтверждают.

Таким образом, процесс государственного кредитования Беларуси может быть затруднен. В то же время, Россия является основным кредитором РБ. 

По данным РБК, с 2008 года правительство РФ и банк ВЭБ предоставили Беларуси 8 кредитов. А по данным на март 2020 года задолженность Беларуси перед данными кредиторами достигла 7,92 млрд. долларов.

Впрочем, российский Минфин предлагает разрешить кредитование некоторых «ненадежных» государств в индивидуальном порядке с учетом стратегического характера политических отношений РФ с ними.

В настоящее время фактически подобный исключительный порядок в отношении Беларуси уже действует. Решение о предоставлении новых государственных займов РБ принимает лично президент РФ Владимир Путин. Это касается также кредитов, выдаваемых Беларуси Евразийским фондом стабилизации и развития (Россия является основным акционером этого фонда).

Кроме Беларуси, в список стран, кредитование которых правительством России по общим правилам станет невозможным, попадут многие страны, активно поддерживаемые Россией в прошлом, в частности, Украина, Венесуэла, Куба и Армения.
 
 
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Министерство финансов РФ отнесло Беларусь к числу ненадежных заемщиков, которым предполагает запретить предоставление правительственных кредитов по общим...
 
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