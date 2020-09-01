Вкусно и просто. Запеченные лодочки из перца

Ингредиенты

Перец болгарский (крупный) 4 шт. Сыр сулугуни 250 г Чеснок 2–3 зубчика Оливковое масло для смазывания Кедровые орешки 4 ст. л. Сок лимона, цедра лимона 1/2 шт. Соль, перец по вкусу Зелень (базилик, мята, петрушка) по вкусу

Перцы разрезаем вдоль на две половины, удаляем семена и перегородки. Снаружи смазываем оливковым маслом и кладем на противень. Измельчаем чеснок и зелень, перемешиваем. Мелко нарезаем сыр.

В каждый перец кладем чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру, кедровые орешки. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком. Запекаем в духовке, нагретой до 180–200 градусов в течение 30–35 минут. Приятного аппетита!