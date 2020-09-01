Вкусно и просто. Запеченные лодочки из перца

Ингредиенты
|Перец болгарский (крупный)
|4 шт.
|Сыр сулугуни
|250 г
|Чеснок
|2–3 зубчика
|Оливковое масло
|для смазывания
|Кедровые орешки
|4 ст. л.
|Сок лимона, цедра лимона
|1/2 шт.
|Соль, перец
|по вкусу
|Зелень (базилик, мята, петрушка)
|по вкусу
Перцы разрезаем вдоль на две половины, удаляем семена и перегородки. Снаружи смазываем оливковым маслом и кладем на противень. Измельчаем чеснок и зелень, перемешиваем. Мелко нарезаем сыр.
В каждый перец кладем чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру, кедровые орешки. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком. Запекаем в духовке, нагретой до 180–200 градусов в течение 30–35 минут. Приятного аппетита!