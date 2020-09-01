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Вкусно и просто. Запеченные лодочки из перца

01.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Запеченные лодочки из перца

Фото: vkuso.ru

Ингредиенты

Перец болгарский (крупный) 4 шт.
Сыр сулугуни 250 г
Чеснок 2–3 зубчика
Оливковое масло для смазывания
Кедровые орешки 4 ст. л.
Сок лимона, цедра лимона 1/2 шт.
Соль, перец по вкусу
Зелень (базилик, мята, петрушка) по вкусу

Перцы разрезаем  вдоль на две половины, удаляем семена и перегородки. Снаружи смазываем оливковым маслом и кладем на противень. Измельчаем  чеснок и зелень, перемешиваем. Мелко нарезаем сыр.

В каждый перец кладем чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру, кедровые орешки. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком. Запекаем в духовке, нагретой до 180–200 градусов в течение 30–35 минут. Приятного аппетита!

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Яркое и вкусное украшение стола, болгарские перцы, в сезон овощей особенно полезны. Перцы кроме большого количества витамина С содержат довольно редкий витамин Р,...
 
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