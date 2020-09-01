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Граждане Украины смогут въезжать в Беларусь только по загранпаспортам

01.09.2020 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 сентября украинские граждане смогут въезжать в Беларусь только по заграничным паспортам. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины 12 мая.

«В частности это позволит улучшить защиту украинских граждан. Ведь в случае утраты за границей внутреннего паспорта идентификация зарубежными учреждениями длительная и сложная, в отличие от оперативных процедур документирования путешественников в случае утери заграничных паспортов», — отмечалось в сообщении департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

Кроме того, считают в правительстве, с нововведением сократится время прохождения пограничного контроля граждан, «поскольку информация с заграничных паспортов считывается специальными устройствами».

«Также будет решен вопрос проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы согласно поручениям уполномоченных государственных органов и базам Интерпола. Ведь отсутствие во внутреннем паспорте информации о личности латиницей делает невозможным автоматическое считывание информации из документа», — подчеркивалось в релизе.

При этом возвращение украинцев на родину через Беларусь возможно и по внутренним паспортам.

МИД Украины пояснил, что Кабмин своим решением частично прекратил действие межправительственного украинско-белорусского соглашения о безвизовых поездках граждан от 12 июня 2009 года. Внешнеполитическое ведомство также отметило, что внутренние паспорта имеют низкую степень защиты: в 2018 году выявлен 741 поддельный документ, в 2019-м — 441, в первом квартале текущего года — 48.

Украинские граждане, проживающие в Беларуси и не планирующие в ближайшее время посещать Украину, могут оформить загранпаспорта в посольстве в Минске либо генеральном консульстве в Бресте.

Жители приграничных районов Украины по-прежнему могут въезжать в Беларусь по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (несовершеннолетние) в соответствии с межправительственным соглашением от 12 декабря 1998 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 1 сентября украинские граждане смогут въезжать в Беларусь только по заграничным паспортам. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров...
 
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